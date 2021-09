Křesťanské společenství Kutná Hora se otevře veřejnosti v nových prostorách

Nejen s vůní kávy a dobrým slovem se budou moci od září setkávat obyvatelé sídliště Šipší v prostorách bývalé družiny ZŠ Jana Palacha. Objekt z 80. let, zející několik posledních let prázdnotou, totiž našel nové využití. Část objektu nyní využívá klub Sluníčko, patřící do Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, který zde působí již od července.

Ve druhé části připravuje prostory Křesťanské společenství Kutná Hora pro své aktivity. Slavnostní otevření jeho klubovny se uskuteční v sobotu 18. září od 17 hodin. Veřejnost se tak po přestěhování z Trebišovské ulice může znovu těšit na pravidelný zajímavý program. Chybět nebude diskuzní pořad Tváří v tvář, Klub pod Lampou – kavárna s cestopisnými a historickými výpravami. Křesťanské společenství ale nabízí i prostor pro modlitbu, setkávání či nedělní veřejné bohoslužby.