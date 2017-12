KRIMI MIX: Ukradl tři metry krychlové palivového dřeva

Kutnohorsko - Čím se zabývají policisté na Kutnohorsku? Přečtěte si krimi zprávy z regionu!

Ukradl tři metry krychlového palivového dřeva

Zbraslavice – Dosud neznámý pachatel vnikl v době od 11. prosince od 17 hodin do 12. prosince do 15 hodin na pozemek v chatové oblasti Starý rybník Zbraslavice. „Z pozemku následně odcizil 3 metry krychlového palivového dřeva. Do rekreační chaty a přístavku nevnikl,“ uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková. Celková způsobená škoda je kolem 3 tisíc korun.



Ukradl elektrocentrálu

Nové Dvory - Ke krádeži elektrocentrály došlo zřejmě v noci na 12. prosince. „Dosud neznámý pachatel v katastru obce Nové Dvory u silnice na staveništi rekonstrukce silničního mostku poškodil zámek vrat ocelového kontejneru, ze kterého odcizil elektrocentrálu značky PRAMACES 4000,“ řekla policejní mluvčí Vendulka Marečková. Celková způsobená škoda je 28.500 korun.





Krádeží způsobil škodu ve výši 10 tisíc korun

Žleby – Dosud neznámý pachatel odcizil v obci Žleby z volně přístupného neoploceného pozemku dvě kostky postaveného haki lešení. „Ke krádeži došlo zřejmě v noci na 12. prosince v ulici Ke Mlýnu,“ řekla policejní mluvčí Vendulka Marečková. Celková způsobená škoda je 10 tisíc korun.



Poškodil dveře

Kutná Hora - V Kutné Hoře v ulici Buzulucká prohodil kamenem skleněnou okrasnou středovou výplň plastových vchodových dveří dosud neznámý pachatel. K události došlo zřejmě přes noc na 12. Prosince. Celková způsobená škoda je 20 tisíc korun.



Zapomíná na svou nezletilou dceru

Čáslavsko - Na svou nezletilou dceru z Čáslavska "zapomíná" pětadvacetiletý otec. Ten od července 2017 do současné doby neplní řádně své vyživovací povinnosti, ačkoli mu bylo Okresním soudem Kutná Hora určeno přispívat 2 500 korun měsíčně k rukám matky. V současné době dluží na výživném nejméně 12 500 korun.