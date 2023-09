/FOTOGALERIE/ Z chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře dnes restaurátor Jakub Ďoubal se svým týmem stěhoval sochu Ježíše Krista sedícího na skále.

Stěhování sochy Ježíše Krista z chrámu svaté Barbory | Foto: Deník/Michal Bílek

Dílo od neznámého autora z 18. století, vážící asi půl tuny, zapůjčila Římskokatolická farnost arciděkanství Kutná Hora spolku Formanova Čáslav. Na festivalu Dvorky, který spolek pořádá tento víkend 1. - 3. září bude Ježíš ve své netradiční pozici, tedy sedící s podepřenou hlavou jakoby přemýšlel, vystaven v kostele svatého Petra a Pavla. Právě kvůli jeho vyobrazení se organizátoři rozhodli, že k němu umístí i křeslo, aby se návštěvníci kostela mohli posadit a meditovat.

Čáslavské Dvorky: Na festival se vydá i socha Krista z chrámu svaté Barbory

„Přišlo nám to meditativní a jako hezký kontrast k tomu ruchu Dvorků, kdy venku je to živé umění, hodně lidí, dětí a ta vzájemnost. Pak člověk vejde do těch kostelů a tam si může chvíli odpočinout a zklidnit se,“ vysvětlila jedna z organizátorek architektka Radka Neumanová z Formanovy Čáslavi.