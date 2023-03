Zatímco po nové křižovatce se už roky volá, plánovaný obchvat, který by patrně výrazně zvýšil provoz v Miskovicích , Suchdole a dalších obcích, zvedl vlnu nevole. Krajský úřad proto svolal na 6. dubna do Kutné Hory veřejné setkání.

Navržená trasa obchvatu Kutné HoryZdroj: se svolením obce Miskovice

"Na jednání se sejdou zástupci města, kraje, Krajské správy a údržby silnic, Miskovic a dalších obcí," informoval náměstek pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek s tím, že cílem setkání je najít řešení, které bude přijatelné pro všechny.

Obce to zabije

Navržená trasa obchvatu by se měla napojit na silnici I/2 mezi obcemi Miskovice a Přítoky, vést kolem Malého a Velkého Kuklíku a Grunty a pod Kaňkem se napojit přes novou mimoúrovňovou křižovatku na osmatřicítku. S touto trasou ale nesouhlasí některé obce.

Ve Zruči nad Sázavou otevřeli tři nové zubní ordinace. Zájem je obrovský

Třeba starosta Miskovic Petr Henčl řekl, že toto řešení považuje za nepřijatelné. "Veškerá doprava od Kolína, Čáslavi a Kutné Hory pojede obchvatem k nám do Miskovic a dál do Suchdola. To obce zabije," vysvětlil a dodal, že obchvat tak jak je navržený například počítá pod Kuklíkem s hlubokým zářezem silnice do terénu nebo v serpentinách nad Gruntou s obrovským kruhovým objezdem. "Úplně to zničí zdejší nádhernou přírodu," domnívá se Henčl.

Vedení sousedního Suchdola sice obchvatu Kutné Hory nechce stát v cestě, nicméně ani tady nejsou z navržené trasy nijak nadšení. "Vede tím nejcennějším a nejhezčím územím, co okolo Kutné Hory je. Navíc by se nám nelíbilo, pokud by mělo dojít k navýšení dopravy v obci," konstatovala starostka Jana Rychlíková.

Čtyři pruhy místo dvou

Nová silnice obchvatu, která by odvedla zejména kamionovou dopravu z centra města, je zatím ale jen ve fázi vyhledávací studie. Varianta která by připadala v úvahu se bude podle kutnohorského starosty Lukáše Seiferta dále projednávat, protože předpokládá významné zásahy do dopravní obslužnosti a infrastruktury města. "Jsem přesvědčený, že je potřeba situaci výhledově řešit. Například i to, že nám chybí zpoplatnění silnice I/2 pro kamionovou dopravu, což si myslíme, že by také pomohlo," zmínil Seifert s tím, že pro město je zásadní, aby došlo k rozšíření silnice I/38 v úseku Kolín – Hlízov ze současných dvou jízdních pruhů na čtyři, jak plánuje ŘSD.

Kapela Kryštof po koncertě v Lorci: Děkujeme do Kutné Hory, bylo to fenomenální

Právě tato silnice je totiž přetížená a současná křižovatka pod Kaňkem patří k nejnebezpečnějším místům mezi Kolínem a Čáslaví. I proto chce novou mimoúrovňovou křižovatku postavit ŘSD v předstihu, zatímco rozšíření I/38 nebo samotný obchvat je pak spíš otázkou dalších let.