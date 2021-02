Kroužky na druhé pololetí zatím domy dětí a mládeže neruší. A připravují tábory

Po jarních prázdninách, které si děti z Kutnohorska užívají právě v tomto týdnu, se školní rok přehoupne do druhého pololetí. Pokračovat ale bude distanční výukou. Kdy se dětí vrátí do lavic, je nejisté. Stejné je to i se zájmovými kroužky, pořádanými domy dětí a mládeže (DDM).

Ze soutěže 'Cesta kolem světa' na zahradě Domu dětí a mládeže v Kutné Hoře. | Foto: DDM Kutná Hora

Přesto z nich zatím rodiče školáky neodhlašují. „Pravděpodobně proto, že neřešíme platby. Těmi bychom se zabývali až v případě, že by se činnost obnovila,“ uvedl ředitel kutnohorského DDM Michal Smrkovský. Situace je prý nyní pro pedagogy smutná. „Jsme zvyklí, mít plný barák dětí, a už je to moc dlouho, co tu máme prázdno,“ přiznal Smrkovský, podle kterého by nebylo perspektivní přistoupit na distanční výuku. „Kroužek je o zaplnění volného času, který děti tráví tím, co je baví – a hlavně v jiném prostředí společně s kamarády. Samozřejmě se snažíme dělat on-line lekce na různé hry a tvoření. Všechna videa jsou na našem instagramu, facebooku a youtube kanálu,“ vysvětlil Smrkovský a dodal, že v nabídce jsou rovněž on-line soutěže a křížovky. OBRAZEM: Splout Vrchlici v únoru? Pro kutnohorské nadšence žádný problém! Přečíst článek › DDM se snaží děti přimět k jakékoli aktivitě, která by je vytrhla z nudy a věčného nicnedělání. „Prioritou pro nás je, aby si děti u nás alespoň on-line mohly najít nějakou zábavu. Také pravidelně pořádáme soutěže na naší zahradě. Po úspěšné bojovce s Kyticí, motivované Erbenovými básněmi, máme aktuálně na zahradě interaktivní hru na téma Willyho Foga, jejímž prostřednictvím mohou děti procestovat celý svět,“ dodal ředitel. Také na jarní prázdniny připravil DDM program, na každý den jedno tematické video. „Snad se situace brzy uklidní, a budeme moci alespoň v létě realizovat tábory, které právě připravujeme,“ poznamenal Smrkovský. Jarní prázdniny tráví řada rodin na horách. I přes vládní restrikce Přečíst článek › Podobná situace je rovněž v čáslavském DDM. Ani tam kroužky plánované na druhé pololetí tohoto školního roku zatím neruší. „Čekáme na nařízení, kdy budeme moci znovu začít,“ potvrdila zástupkyně ředitele DDM Ilona Mistríková.

