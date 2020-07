/FOTOGALERIE/ Řidiči v Kutné Hoře a okolí se budou muset brzy obrnit trpělivostí. Čekají je totiž poměrně velké komplikace v dopravě. Už na začátku srpna začne budování nového kruhového objezdu kvůli výstavbě obchodního domu Tesco. Úplné uzavírky se tak dočkají ulice Masarykova a Benešova na svém souběhu v lokalitě Na Špici.

Křižovatka ulic Masarykova a Benešova v Kutné Hoře před výstavbou kruhového objezdu. | Foto: Tomáš Hájek

A uzavírka by to měla být pořádně dlouhá, potrvá od 1. srpna až do 15. října. „Do té doby je vydané povolení. Podle našich informací by ale stavba mohla být hotova do konce září,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) a upozornil, že se nepodařilo kvůli technickým parametrům dohodnout možnost, aby nemusely být ulice Masarykova a Benešova uzavřeny zcela.