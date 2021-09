Zápasu s názvem Krutá Hora 2.0 se zúčastnily tři týmy, HellSmokers, Predátoři a nový tým z Kutné Hory. Jugger je moderní skupinový sport, inspirovaný australským sci-fi filmem Pozdrav od juggerů z roku 1989.

Česká verze Jugger Krutá hra vznikla v roce 2009. Tvůrci české varianty hry se snaží více přiblížit filmu jednak postapokalyptickou estetikou svých kostýmů a výstroje a jednak tvrdostí hry. Kostýmy musí být funkční ochranou těla, především hlavy a kloubů.

V základu jsou v týmu 4 hráči, kteří mají za úkol donést maketu psí lebky do takzvaného hnízda v soupeřově hřišti. Hráči se během turnaje zasahují do hlavy zbraněmi měkčenými molitanem, po zásahu do hlavy se musí zasažený dotknout země, pak teprve může vstát a opět se zapojit do hry. Hra je tvrdá a vyžaduje velkou odolnost a vytrvalost.

Vítězným týmem se stali domácí HellSmokers, kteří si odvezli putovní trofej a dvě lahve šampaňského.

Adam Plavec