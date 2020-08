Stávající provozovatel obou radarů, firma Demos, to už ale nebude. „S firmou nám k 30. září končí smlouva na pronájem radaru v Malíně. Rozhodli jsme se smlouvy na pronájmy radarů ve městě sjednotit, a podepsali proto dodatek ke smlouvě. Ke stejnému datu tak skončí i smlouva na pronájem radaru v Kouřimské ulici,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Za jejich pronájem firma měsíčně inkasovala přes 40 tisíc korun. V Malíně v Novodvorské ulici to bylo 45 tisíc korun měsíčně, v Kouřimské ulici necelých 41 tisíc korun.

Nyní bude vypsáno výběrové řízení, nová firma pak bude ve městě provozovat všechny tři radary. Řidiči tak mohou počítat s tím, že poté, co poslední zářijový den firmě Demos vyprší smlouva, se nebude nějaký čas měřit v Malíně ani v Kouřimské ulici. „Je to pravděpodobné. Firma bude mít ještě nějakou lhůtu na to, aby si odmontovala měřiče, naopak nová firma je bude muset nainstalovat,“ doplnil starosta.

Úsekové radary města a obce na své komunikace instalují obvykle s odůvodněním, že si od nich slibují zklidnění dopravy a dodržování předepsané rychlosti ze strany řidičů. Druhou stranou mince jsou ale peníze vybrané na pokutách a putující do městské kasy. Nejde o žádné zanedbatelné částky.

„K dnešnímu dni je z radarů zaúčtováno 9,2 milionu korun. V roce 2018 se vybralo 253 650 korun, v roce 2019 se vybralo 3,9 milionu korun,“ uvedla šéfka ekonomického odboru Městského úřadu Kutná Hora Monika Bulánková.

Úsekový radar v Malíně byl spuštěn před dvěma lety, v říjnu roku 2018, při otevření zrekonstruovaného nadjezdu. V Kouřimské ulici úsekový radar rychlost řidičům měří od letošního května. Radary jsou napojeny na městskou policii, která případné přestupky předá dál na správní oddělení městského úřadu. Ten pak bude řidičům uděluje pokuty.