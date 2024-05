Druhou šanci by totiž nepřijatí studenti dostali pouze v případě, že by se někdo vzal svého přijetí z prvního kola. A podle ředitele Gymnázia Jiřího Ortena Vladislava Slavíčka je druhé kolo „přijímaček“ více než nepravděpodobné. „Jelikož všichni uchazeči, které jsme přijali, měli naši školu jako první prioritu, neočekávám, že by někdo nechtěl nastoupit. Bohužel se na některé ani nedostalo. To samé platí ohledně osmiletého programu. Nový systém se mi líbí, přijde mi transparentnější,“ prozradil Slavíček.