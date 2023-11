Hned 67 ze 158 lékařů Oblastní nemocnice Kolín podalo výpověď z přesčasů a bude se účastnit protestní akce, kterou na prosinec vyhlásili. Neodkladná péče zůstane řádně zajištěná, ředitel Petr Chudomel ale připustil, že by se omezení mohlo týkat naplánovaných operací. Kutnohorské nemocnice, která pod kolínskou spadá, se to ale netýká.

Městská nemocnice v Čáslavi. | Foto: Deník/Michal Bílek

„V Kutné Hoře se na protestní akci termínované na prosinec nepodílí žádný lékař,“ konstatoval ředitel ON Kolín Petr Chudomel.

K jakémukoliv omezení péče tak v nemocnici nedochází. Stejné je to i v Čáslavi. Potvrdil to místostarosta města a lékař Ervin Petrikovič. „Nemám žádné signály, že by jediný lékař chtěl přesčasy vypovídat. Naše nemocnice poběží dál ve stejném provozu bez jakýchkoliv omezení,“ konstatoval. Jeho slova potvrdila i mluvčí nemocnice Zdeňka Nezbedová. „Naši lékaři pracují v normálním režimu. Operace odkládat nebudeme,“ sdělila.

Problém s přesčasy lékařů se ani jedné nemocnice na Nymbursku nedotkne

Celorepubliková protestní akce je namířená proti ministerstvu zdravotnictví. Odstartovala ji novela zákoníku práce, která maximální možný objem dobrovolných přesčasových hodin z dosavadních 416 zvýšila na dvojnásobek. Konkrétně v ON Kolín, kterou zřizuje Středočeský kraje, přesčasy vypovědělo 67 z 158 sloužících lékařů. „Neodkladná péče bude zajištěna. Předpokládané omezení péče bude přibližně 15 až 20 procent a může se týkat naplánovaných výkonů a vyšetření,“ potvrdil ředitel Petr Chudomel.