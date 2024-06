Koupaliště v Čáslavi

Zdroj: Deník/Michal Bílek Na koupališti v čáslavských Vodrantech.

● Otevřeno od pátku 14. června.

● Provozní doba: 15. a 16. června: od 10 do 19 hodin, 17. až 21. června: od 12 do 19 hodin, 22. a 23. června: od 10 do 19 hodin, 24. až 28. června: od 12 do 19 hodin, 29. a 30. června: od 10 do 19 hodin. Prázdninový provoz: červenec a srpen dle počasí od 10 do 19 hodin.

● Celodenní vstupné - dospělí a děti nad 140 cm: 65 korun (od 16.30 hodin: 40 korun), děti od 100 do 139 cm: 40 korun (od 16.30 hodin: 25 korun). Děti do 100c m a vozíčkáři mají vstup zdarma.

● Novinka: Možnost zapůjčení lehátek a židlí. Lehátko je možné zapůjčit u plavčíka za 50 korun na den. Vratná kauce za zapůjčení lehátka je 50 korun, která bude hostům vrácena při jeho zpětném vrácení a zkontrolování jeho nepoškození. Židle je možné zapůjčit za 20 korun na den - vratná kauce za zapůjčení židle je 20 korun, která bude hostům vrácena při jejím zpětném vrácení a zkontrolování jejího nepoškození.