Připomeňte si: Svatobarborské zvony se vrátily do Kutné Hory přesně před rokem

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Je tomu přesně rok, co se po rozsáhlé opravě vrátily do Kutné Hory svatobarborské zvony. Jejich návratu do zvonice na jižní věži bývalé jezuitské koleje tehdy přihlížely davy lidí.

Návrat svatobarborských zvonů do Kutné Hory. | Video: Jan Šmok