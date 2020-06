Chystají se však zaujmout turisty novými překvapeními: a to jak domácí turisty, tak i ty zahraniční. Těch je ovšem o hodně méně. Například Průvodcovská služba Kutná Hora chystá dva nové prohlídkové okruhy města. První bude „Parková“ prohlídka, která souvisí s otevřením parku pod Vlašským dvorem v rámci revitalizace. Uvedla to Andrea Kapounková, ředitelka průvodcovské služby. „Dále připravujeme Kutnou Horu filmovou. Ta bude fungovat ale na bázi objednávek,“ podotkla. Oba nové okruhy plánuje organizace pro letošní sezonu.

Ve světoznámé kostnici aktuálně panuje stavební ruch rekonstrukce. Třebaže by někdo mohl logicky očekávat omezení provozu, opak je pravdou – a provozovatelé právě lákají návštěvníky na pohled, který nejspíš už ve svém životě nezažijí.

„Je to divácky hodně atraktivní, rekonstrukce se odehrává za průhlednou látkou. Na podzim se začne pyramida z kostí skládat zpátky, už nyní je ale vidět, jak se obnovují štuky,“ popsala Radka Krejčí, ředitelka organizační složky Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec. Návštěvníci tak mohou sledovat, jak rekonstrukce pokračuje, vše se dělá za provozu. „Kdo má čas a zájem, tak může na fotografiích a popiscích sledovat, jak se rekonstrukce vyvíjí a vyvíjela,“ popsala.

Separátním tématem je ovšem návštěvnost. „Vedou určitě domácí turisté, zahraničních je minimum,“ uvedla Andrea Kapounková z průvodcovské služby. „Za měsíc jsme měli tolik zahraničních prohlídek, že bych je napočítala na jedné ruce. Začíná se to ale pomalu rozjíždět, doufejme, že to vydrží, že to nezhatí nějaká další omezení,“ popsala. Podle jejích slov jsou ale prosby, přání a zájmy turistů stejné jak u domácích, tak zahraničních. Rozdíly mezi těmito skupinami, co se týká prohlídek, prý nepozoruje.

O kostnici je velký zájem hlavně o víkendech. „Situace vypadá lépe než před měsícem, ale výrazně hůře než vloni touto dobou. Je znát, že tu cizinci chybí,“ řekla Radka Krejčí. Zájem zahraničních turistů ale roste – nejvíce jezdí Němci, Rakušané a Maďaři.

„Ale 90 procent jsou Češi. Tím, že jsme zvyklí na jiné davy, tak nemáme problém zákazníkům dát vše, co potřebují, aby si vše v klidu prošli,“ popsala současnou situaci. Ohledně ochranných pomůcek říká, že i po rozvolnění opatření budou návštěvníkům doporučovat, aby roušky nosili. „Provozy jsou rozdílné, například katedrála je obrovský prostor, ale v kostnici je koncentrace návštěvníků vyšší než jinde,“ uvedla. V současné době je kapacita zastropovaná na 90 lidech.

Jak uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová, co má informace z průvodcovské služby, každý den přibývají zájemci o prohlídku. „Očividně je o prohlídky po městě velký zájem, průvodcovská služba se snaží přicházet s novými věcmi,“ řekla.

Podle jejích slov navíc startuje Kutnohorské léto, kam mohou přijít jak turisté, tak domácí. „Kdo se soustředí na domácí ruch, tak bude mít výhodu,“ odpověděla na dotaz, jak to vidí s turismem v Kutné Hoře z hlediska provozovatelů. Starosta Josef Viktora dodal, město bude provozovatelům ubytovacích zařízení odpouštět částku z ubytovacích poplatků, pokud o to požádají.