„Hra by měla lidi v první řadě bavit. Vznikala ale několik let a předcházel jí rozsáhlý historický průzkum,“ předeslal Petr Čáslava, šéfredaktor Deskofobie.

Proč jste si pro svou novou hru vybrali právě Kutnou Horu?

Kutná Hora byla jedním z nejvýznamnějších měst království a její příběh je natolik unikátní a zajímavý, že to pro nás byla jednoznačná volba. Můj spoluautor Ondřej Bystroň je velký nadšenec do historie a vytvořil prvotní návrh hry, který dále rozpracoval se svým kamarádem Pavlem Jaroschem. Já k projektu přistoupil o něco později, abych pomohl dopracovat některé mechanismy hry a připravil ji na vydání.

Zdroj: Youtube

Kutná Hora: The City of Silver neboli Kutná Hora: město stříbra. Co je to vlastně za hru?

Kutná Hora coby desková hra je komplexní strategií, kde každý z hráčů představuje několik generací významných rodin. Příběh začíná koncem 13. století a pokračuje po několik století, kdy Kutná Hora zažila díky kutání stříbra svůj největší rozmach.

Mluvíte o ní jako o ekonomické a stavitelské hře. Co v ní tedy hráče čeká?

Ve hře se snažíme věrně zachytit středověký ekonomický systém - včetně nezbytné byrokracie. Každý z hráčů hraje za tři cechy, které historicky město formovaly. Získává práva na stavbu význačných budov, produkuje a prodává suroviny, podílí se na stavbě chrámu svaté Barbory. Pro hru byl vyvinut unikátní systém zobrazení nabídky a poptávky. Například: jeden z hráčů hraje za cech potravinářů a v jeden okamžik se rozhodne ve městě postavit pekárnu. Pokud bude ve městě dostatek lidí, může na tom vydělat spoustu peněz, v opačném případě bude návratnost jeho investice nižší. A pochopitelně nejhorší situace je, pokud se rozhodne otevřít si pekárnu i jiný hráč ve vedlejší ulici - to dokáže ceny doslova srazit ke dnu. Ekonomika hráčů je tedy zcela zásadní pro případnou výhru či prohru ve hře a během prvních kol budou hráči hledat cestu k zajištění dobrého příjmu, který následně mohou překlopit do rychlé výstavby města.

Vesnický obchod: žádný velký byznys, pro místní ale často nezbytnost

To se tedy dostáváme ke stavitelské podstatě.

Ano. Na začátku hráči začínají s čistým plánem, jen po okolí jsou značky reprezentující okolní vesnice. Jak jednotlivá kola hry ubíhají, hráči staví jak své cechovní budovy, které zajišťují chod města a finanční příjem, tak ikonické stavby, které můžeme v Kutné Hoře nalézt dodnes. To jim přinese náležitou prestiž a v konečném důsledku i vítězství ve hře.

Takže to bude víc zábava nebo půjde doslova o nervy a strategické plánování?

V zásadě jde o stavbu města jako takového, čím lépe se hráčům podaří postavit město s historickou přesností, tím více bodů na konci hry získají. Cíl to ale není snadný, protože neustále musí řešit financování a vzájemnou konkurenci. Kutná Hora je velmi interaktivní hra, kde tah jednoho hráče silně ovlivňuje všechny ostatní. Navíc má hra vysokou znovu hratelnost, každá partie umí napsat trochu jiný příběh o vzniku Kutné Hory.

Hra vtahuje hráče do 14. století. Předpokládám, že je tedy věrohodná z hlediska historie. Co to pro vás jako tvůrce obnáší? Řešíte i nejmenší detaily?

Za hrou stojí velmi rozsáhlý historický výzkum. Pochopitelně pořád je to hra a měla by bavit lidi, kteří si chtějí zahrát, ale odvyprávět vznik Kutné Hory byl pro nás vždy prvořadý úkol. Můžeme si vzít jako příklad kostel svatého Jakuba, který je velmi významnou stavbou Kutné Hory. Protože se začal stavět už na konci 13. století a jeho výstavbu zajišťovali místní patricijské rody, mincíři a pregéři - v naší hře tedy hráči samotní. Od počátku bylo jasné, že ve hře musíme mít tento překrásný kostel, ale hráči jej nenajdou pod dnešním názvem, protože původně byl zasvěcen Panně Marii. Povšimnout si můžete také jiné střechy. Právě v dobových archivech jsme dohledali, že střecha měla původně jiný tvar a v ilustraci pro hru jsme to zohlednili, byť pro herní účely jsme museli změnit její barvu. Takových detailů najdete ve hře ohromné spousty.

Město Kutná Hora se stane dějištěm deskové hry.Zdroj: zdroj / Petr Čáslava

Součástí hry je logicky těžba stříbra. Jak jste tuto významnou etapu historie Kutné Hory přenesli na herní desku?

Dělat hru o vzniku Kutné Hory a vynechat těžení stříbra by bylo v podstatě nemožné, proto máme herní plán rozdělený na dvě poloviny, v jedné se staví město a ve druhé se těží stříbro. Hráči se dostanou od okamžiku objevení stříbra, přes vrchol stříbrné horečky a až k postupnému vyčerpání. Zároveň budou zajišťovat i potřebné zdroje pro těžení stříbra, odvětrávání šachet, výdřevu, celkové zefektivňování těžby. K tomu nám samozřejmě hodně pomohla stálá expozice v Kutné Hoře, kde jsme si mohli udělat jasnou představu, jak to fungovalo a jak to následně převést do hry.

Do jaké obtížnosti či věkové kategorie byste hru zařadil? Je vhodná třeba i pro začátečníky, kteří s deskovkami teprve začínají nebo chtějí začít?

Kutná Hora bude poměrně složitou strategií, kterou ocení hlavně zkušení hráči. Je potřeba si uvědomit, že deskové hry mají určitou učící křivku a tak pokud někdo s hrami zkušenosti nemá, určitě bude lepší začít něčím přístupnějším. Na druhou stranu většina těžkých rozhodnutí ve hře pramení z dlouhodobého i krátkodobého plánování, nikoliv z komplexity pravidel. Hru dokážete vysvětlit do půl hodiny a to na takto obsáhlý titul není nijak dlouho. Navíc veškerá pravidla se drží tématu a tak se dobře pamatují a hráči s nimi obvykle nemají problémy.

Město Kutná Hora se stane dějištěm deskové hry.Zdroj: zdroj / Petr Čáslava

Jak dlouho takový vývoj hry trvá? A co je na něm podle vás nejtěžší?

Vývoj takto složité hry trvá 4 až 5 let a u nás to nebylo výjimkou. Nejtěžší je samozřejmě skloubit příběh s důrazem na historickou přesnost s herními mechanismy tak, aby to celé dávalo smysl, hráče to bavilo hrát a zároveň před nimi vzniklo město, které v mnoha ohledech bude TOU Kutnou Horou.

Hra je určená primárně pro zahraniční trh, ale vyjde i v české verzi. Kde všude ve světě budou hrát Kutnou Horu? A kdy se jí dočkají čeští hráči?

Český trh s deskovými hrami je poměrně malý na to, aby utáhl takto rozsáhlý projekt, takže míříme ve hlavně do zahraničí. Většina kopií bude anglicky a bude se prodávat v severní Americe. Další kopie půjdou do Německa, Polska, Francie, Itálie, Španělska, objednávky už máme dokonce i z Jižní Koreje a další rychle přibývají. Na Českou republiku ovšem nijak nezapomínáme a hru zde uvádíme ve spolupráci s vydavatelstvím Mindok. Hra vychází tento podzim a na Vánoce by měla být běžně k sehnání.

Uvízlý kamion na přejezdu: kutnohorská policistka Lucie Ďoubalová zastavila vlak