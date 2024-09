Kuchař/kuchařka na denní směnu 7.00 - 15.00 Náplň práce: o příprava teplých a studených pokrmů podle receptur, o příprava masa a zeleniny pro finální úpravu, o organizování a řízení práce pomocných sil v kuchyni, o obsluha technologických zařízení v provozu, o spolupráce při tvorbě MENU, o kontrola kvality surovin a pokrmů, o dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů. Kvalifikace k výkonu povolání: o střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování - velkou výhodou, o možno nahradit prokazatelnou praxí v oboru v min. délce 2 roky, o časová flexibilita, o pečlivost, spolehlivost a samostatnost. Vzdělání možno nahradit adekvátní praxí v oboru. 8 hodinové směny od pondělí do pátku, So, Ne - volno. Zaměstnanecké výhody: o férové mzdové ohodnocení, o osobní ohodnocení dle pracovního výkonu, o plně hrazené stravování, o příjemný kolektiv, o nadstandardní pracovní prostředí ve zcela nové, moderně vybavené provozovně, o individuální péče při zaškolování do pracovní pozice. V případě zájmu pište na uvedený email, nebo volejte v čase 8:00 - 11:00 hod, PONDĚLÍ - PÁTEK. Možná je i osobní návštěva - Místo, případně čas: Kozlovna Barborský dvůr, Barborská 37/4, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora, v čase 8:00-11:00 hod., PONDĚLÍ - PÁTEK - domluvit předem telefonicky. 45 000 Kč

Detail nabízené práce