Ten má podle vlastních slov štěstí na skvělou rodinu - od maminky, přes manželku se sestrou až po syna. Navíc kapela Rybičky 48 je stále ve vynikající formě a Kuba Ryba má kolem sebe pár opravdu dobrých přátel a mraky skvělých kamarádů. V jeho životě panuje hojnost a láska, o které se mu ani nesnilo. „Kdybych mohl mít přání, tak je to snad jen zdraví pro mně a mé blízké,“ doplnil.

K oslavě svých narozenin vydává Kuba Ryba s kapelou nový klip a song s názvem „Já dneska slavím“. Tento projekt má pro něj zvláštní význam, protože v něm spolupracují s dívčí kapelou Holki. „To, že tam jsou s námi holky z kapely Holki, je jedno z přání na mým wish listu, který jsem si začal psát v den svých dvacátých narozenin,“ vysvětlil Kuba Ryba s tím, že spolupráce vznikla na popud Heleny Volfové, manažerky Holek, po jedné společné párty.

Klip k písničce „Já dneska slavím“ bude mít premiéru v úterý 6. srpna ve 20.10 hodin. Bude ho možné zhlédnout ZDE.

Kuba Ryba se vrátil k seznamu přání, který si psal do svých 24 let. Když mu bylo dvacet, vytvořil plán, co by rád dokázal a zažil za následujících 20 let. Tento seznam obsahoval jak velké cíle, tak i vtipné a recesistické nápady. Před čtyřicítkou se rozhodl seznam znovu prozkoumat a rychle splnil několik zbývajících přání, jako například módní přehlídku nebo účinkování v seriálu Ulice (natáčení se uskuteční na konci srpna).

„Vlastně všechno ze seznamu jsem si splnil, jen to Bufo Alvarius si nechávám na wish listu do 60 let, který začínám psát teď. A taky to přestání s kouřením, což bude těžký, ale jdu na to,“ dodal frontman Rybiček 48 s odhodláním.

Na závěr Kuba Ryba poděkoval všem lidem kolem sebe za pomoc při plnění svých snů a sdílel svou životní zkušenost: „Přejte si, jděte tomu naproti a věřte tomu. Bude splněno.“

| Video: Youtube