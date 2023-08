Kazma v Kutné Hoře: o lístky byl zájem už dopředu, kino je vyprodané

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Po více než půlroční odmlce se na scénu vrací provokatér Kamil Bartošek, známý jako Kazma. Internetový fenomén, jehož videa mají miliony zhlédnutí, tentokrát přichází rovnou s celovečerním filmem Onemanshow: The Movie a do řady kin po celé zemi se podle očekávání hrnou davy lidí. Výjimkou není ani Kutná Hora. I tady je premiéra dlouho připravovaného a přísně utajovaného projektu, kterou promítá kino Modrý kříž od 19 hodin, do posledního místa vyprodaná.

Kazma v Kutné Hoře | Video: Jana Adamová