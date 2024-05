Knihovna budovu opustila před dvěma lety, kdy se po nákladné a náročné rekonstrukci přestěhovala do nových prostor Na Náměti, kde v někdejší základní škole Komenského vzniklo moderní informační a vzdělávací centrum s převahou knihovnických služeb. Od té doby se v Husově ulici nic nezměnilo.

„Město neuvažuje o prodeji budovy městské knihovny, která je nádherná a má velmi multifunkční využití,“ uvedl kutnohorský starosta s tím, že se nabízí více možností využití. „V nejpokročilejší fázi je jednání s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, které hledá místo pro budoucí vzdělávací centrum a část svých zaměstnanců. Současně ale probíhají ještě další jednání, jsou tu zájemci, kteří by knihovnu využili jako ubytovací nebo jiné zařízení,“ řekl Deníku Lukáš Seifert a vysvětlil, že cílem je, aby budova fungovala v režimu, který zajistí ve městě nějaký život.

V debatě na sociální síti, kde se ve skupině Máme rádi Kutnou Horu objevil dotaz na vyhlídky bývalého sídla knihovny, starosta v komentáři upřesnil, že město v současnosti primárně jedná právě s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, pod který úřad práce spadá. „Z hlediska preference veřejného subjektu bez potřeby prodeje, ale s dlouhodobým využitím,“ napsal Lukáš Seifert.

Z historie kutnohorské knihovny

Knihovna v Kutné Hoře se ve své dlouhé historii často stěhovala. Od roku 1898 sídlila v přízemí staré radnice - v Kamenném domě, odtud se záhy přemístila do domku na Havlíčkově náměstí, v roce 1903 do Starých reálek a v roce 1912 na Hrádek. Kočovná etapa skončila, když knihovna v roce 1938 našla své stálé místo v budově někdejší městské spořitelny v Husově ulici. Tam setrvala až do roku 2022.

V době zahájení provozu na nové adrese Na Náměti zmínila ředitelka Gabriela Jarkulišová na webu knihovny, že první úvahy o novém sídle knihovny se objevily v roce 1997, až o dvacet let později se myšlenka začala rýsovat jako reálná, když byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci bývalé školy Komenského. A vyšlo to, na náklady přibližně 170 milionů korun přispěla dotace 123 milionů. Po dalších pěti letech už knihovna působila v novotou vonících prostorách v ulici Na Náměti.