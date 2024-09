Podle Tomáše Havlíčka skončila jeho koalice SPOLU výrazně za původním očekáváním. „Věřili jsme ve víc. A to v celém Česku, ne jen ve Středočeském kraji. Bohužel to ale takto dopadlo a teď je na našem krajském lídrovi, aby vyjednal co nejlepší podmínky. Zatím nevíme s kým, to se teprve ukáže. Nerad bych predikoval, co je pro nás lepší,“ sdělil Havlíček.

Dlouholetý krajský zastupitel tuší, že vyjednávání nebudou jednoduchá. „Je na našem vyjednávacím týmu, aby to dopadlo co nejlépe pro SPOLU,“ míní Havlíček.

Sám je za dlouhé působení na kraji vděčný. „Získal jsem významné zkušenosti a také spoustu cenných kontaktů. Teď budu mít více času na to, na co jsem do teď neměl. Tedy koníčky a hlavně rodinu. Život se mi určitě nehroutí,“ myslí pozitivně Tomáš Havlíček. Ten nadále zůstává zastupitelem Kutné Hory.

Piráti neobhájili krajské mandáty

Žádného svého zástupce nebude mít v krajském zastupitelstvu Česká pirátská strana. Doposud koaliční partner ve vedení kraje získal ve středních Čechách pouze 4,03 procenta hlasů, na Kutnohorsku dokonce jen 2,73 procenta, a přišel tak o všech dvanáct mandátů.

„Asi nejsem ten pravý, kdo měl toto komentovat,“ pousmál se kutnohorský zastupitel Vít Šnajdr. „Nebyl jsem ani na krajské kandidátce, ani jsem se nikterak nepodílel na kampani. A komunální volby jsou úplně jiná záležitost,“ nemá obavy Šnajdr.