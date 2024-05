/FOTO/ Jednání u kulatého stolu, kterého se kromě starosty města Lukáše Seiferta a zmocněnkyně pro romskou menšinu Lucie Fukové zúčastnili zástupci policie a také místní romské a ukrajinské komunity, se uskutečnilo ve středu 15. května v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Cílem setkání bylo uklidnit napjatou situaci po nedávném konfliktu mezi dvěma muži, který vyvrcholil až v demonstraci Romů na Palackého náměstí s průvodem na Masarykovu ulici.

Z demonstrace v Kutné Hoře. | Video: Deník/Michal Bílek

Starosta na úvod řekl, že podobné potyčky se Kutné Hoře dějí spíš ojediněle a mezi jednotlivci nebo v úzké skupině lidí. Naopak ve společném soužití všech nevidí problém. „Jsme klidné město a já věřím, že jsme schopni se všichni společně domluvit, aby se nic podobného neopakovalo,“ uvedl s tím, že chce varovat zejména před dezinformacemi, které se šíří po sociálních sítích s účelem vyvolat nenávist.

Současně zdůraznil, že je třeba zabránit, aby se tyto projevy přenášely do celé komunity a zejména pak mezi děti a mládež. Právě o bezpečnost dětí se po předchozích událostech obávali jak Romové, tak Ukrajinci. „Uděláme vše proto, aby se děti cítily ve školách bezpečně. Můžu všechny ujistit, že školy budou vůči jakémukoli xenofobnímu chování postupovat velmi nekompromisně,“ sdělil starosta.

Romové vyrazili do ulic Kutné Hory. Demonstrace byla reakcí na nedělní incident

Podle Dalibora Horského, styčného důstojníka pro menšiny, by nikdo neměl brát zákon do vlastních rukou. Dodal, že napadení Roma Ukrajincem, který způsobil napětí mezi oběma komunitami, policie pečlivě prošetří. „Je třeba důvěřovat policii. Ta je nestranná a bude nestranná. A rozhodně bude dohlížet na to, aby se tady všichni, skutečně všichni, cítili bezpečně,“ ujistil přítomné.

Zmocněnkyně pro romskou menšinu Lucie Fuková závěrem vyzvala účastníky kulatého stolu k vzájemnému pochopení, smíření a dialogu. „Vzájemné obviňování nikam nevede a každé násilí plodí zase jen násilí. Je potřeba si říct, že tu chceme žít v poklidu a sounáležitosti a takové jednání nebudeme tolerovat,“ řekla.