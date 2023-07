Po kutnohorském Žižkově se zřejmě pohybuje leguán. Utekl z Gymnázia Jiřího Ortena. Plaz sice není nebezpečný, městská policie ale říká, že pokud na něj někdo z občanů narazí, je lepší volat linku 156.

Leguán - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Informace o tom, že leguán utekl z venkovních terárií na gymnáziu, se objevila ve faceboobokové skupině Máme rádi Kutnou Horu, kde ji zveřejnil Martin Starý. „Protože my teraristé si musíme pomáhat, tak píšu prosbu za učitele, chovatele z GJO Kutná Hora, tzn. Jaselská a okolí na Žižkově. Opakovaná výzva o pomoc. Tenhle týden jim z venkovního terária utekl leguán zelený, dospělé zvíře,“ napsal Starý s tím, že událost je ohlášená Městská policii Kutná Hora. „Kdybyste někdo leguána našel nebo chytil (nemusíte se bát, je to býložravec), tak pište do soukromé zprávy nebo volejte městkou policii. Leguán se chytá nejlépe do provazové smyčky, navlečené na dlouhý prut. Smyčka se zakleskne za hlavu,“ doplnil.

V Nymburce zmizela krajta. Při nálezu zachovejte klid a volejte, radí strážníci

Boris Doubrava za Městskou policii Kutná Hora informaci potvrdil. „Pokud by někdo – kdo přímo nezná majitele a nemůže tedy okamžitě kontaktovat jeho - na leguána narazil, ať volá linku 156,“ zdůraznil, co je v takové situaci nejlepší postup.

Je to právě městská policie, která se stará o odchyty zvířat - ať už se jedná o psy nebo kočky, ale i exotičtější zvířata. „Máme tu pro tyto případy kontakty na odborníky," doplnil Doubrava.

Krajta byla na svobodě dva dny

S podobnými případy mají strážníci zkušenosti i v jiných městěch. Například v červnu v Nymburce utekla chovatelce krajta královská. Městská policie Nymburk tehdy upozorňovala na svých sociálních stítích občany, že had sice není nebezpečný, ale kdo jej najde, měl by zachovat klid a volat strážníky. Na svobodě nakonec krajta pobyla dva dny, pak se vrátila k majitelce.