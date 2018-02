Kutná Hora má nového partnera

Kutná Hora - Kutná Hora má nové partnerské město. Stalo se jím pětadvacetitisícové Jajce v Bosně a Hercegovině ležící na soutoku řek Pliva a Vrbas. Starosta Kutné Hory Josef Viktora tam spolu s dalším zástupcem vedení města pojede v příštím týdnu podepsat smlouvu o partnerství. „Měl bych jet já a pravděpodobně místostarosta,“ řekl Viktora.

Josef Viktora.Foto: Deník / Šmok Jan

Z plánovaných zahraničních cest do partnerských měst to ale nebude letos jediná. Do maďarského Egeru, se kterým Kutnou Horu poutá už bezmála sedmnáctiletá spolupráce, se v prosinci vydá Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, aby zde uvedl svůj koncert. Na oplátku v březnu přijedou z Egeru do Kutné Hory zástupci místního svazu diabetiků.

Partnerská spolupráce pokračuje také s německým Bingenem, kam v červnu pojedou kutnohorští občané v rámci projektu výměna rodin. V září zase v Kutné Hoře vystoupí remešský sbor na oslavu desetiletého výročí vzájemné spolupráce města s francouzskou Remeší.