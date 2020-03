ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Odběrné místo jsme zřídili po dohodě s krajskou hygienickou stanicí. Není umístěno v budově, aby se po ní potencionálně nakažení nepromenovali. Každý, koho budeme testovat, bude muset mít žádanku,“ uvedl ředitel Nemocnice Kutná Hora Petr Geřábek. Zároveň zdůraznil, že pokud mají lidé jakékoliv podezření, že by mohli být nákazou ohroženi, mají nejprve telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici v Kutné Hoře.

V kutnohorské nemocnici zároveň platí mimořádná opatření. Neodkladná a akutní péče je nadále poskytována v nezměněném režimu, všechna ostatní vyšetření se ale až do odvolání ruší. Ve speciálním režimu funguje také vstup do nemocnice. Kromě toho, že se všichni po celém areálu nemocnice mohou pohybovat pouze se zakrytými ústy a nosem, jsou zároveň příchozí bez výjimky povinni podrobit se kontrole zdravotní hlídky.

Zakázán je také obousměrný průchod nemocnice – poliklinika. Vstup je umožněn do budovy polikliniky a do budovy nemocnice hlavními vchody od pondělí do pátku v čase od 7 do 15 hodin. Mimo tuto dobu je umožněn vstup pouze hlavním vchodem nemocnice. Nadále platí zákaz návštěv na všech odděleních a to včetně oddělení paliativní péče.

„Od 16. března byl zákaz návštěv rozšířen i na oddělení paliativní péče, které předtím do zákazu zahrnuto nebylo. Velmi nás tohle opatření mrzí, ale musíme v první řadě chránit zdravotnický personál nemocnice. To je to nejdůležitější,“ uvedl k restrikcím Petr Geřábek. Na oddělení ale stále může za pacienty docházet kněz i psycholog.

Co se týče ochranných pomůcek, má jich kutnohorská nemocnice stejně jako většina zdravotnických zařízení v zemi nedostatek. „Daří se nám ale pomůcky zajišťovat částečně po vlastní linii. Rukavice máme díky dobrým vztahům s jednou konkrétní firmou, podařilo se nám sehnat i 100 litrů dezinfekce, dalších 100 litrů bychom měli mít tento týden,“ popsal Geřábek s tím, že část věnují strážníkům městské policie a pracovníkům sociálního odboru.

„Spolupracujeme v rámci města. Díky dobrovolníků máme našité bavlněné ústenky, když se někdo ozve, že by je rád daroval, nasměrujeme ho tam, kde je aktuálně potřebují,“ uzavřel Geřábek.