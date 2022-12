V rozpočtu se například počítá s revitalizací sídliště Hlouška a opravou Sankturinovského domu v nákladech téměř 24 milionů korun. Návrh zmiňuje i investice do úprav chodníků a komunikací za 5,5 milionu korun. Velké téma budou jistě v příštím roce také peníze na nutnou rekonstrukci bazénu s plovárnou, o jehož převodu do vlastnictví města se bude jednat.

Návrh rozpočtu prošel s jedním pozměňovacím návrhem. Ten počítá s více penězi pro místní spolky, ale také s většími náklady za svoz odpadu pro město.

„Jsem rád, že byl širokou shodou schválen můj protinávrh navýšení financí na činnost místních spolků. Chtěl bych poděkovat novému i dřívějšímu vedení města za přípravu tohoto nejdůležitějšího dokumentu,“ napsal na sociální síti zastupitel Štěpán Drtina (Piráti).

Cílem protinávrhu bylo narovnání příspěvků alespoň na úroveň loňského roku. Zastupitelé tak mezi osm spolků přerozdělili 40 tisíc korun. „Spolky na území města vykonávají řadu záslužných aktivit. I menší částka investovaná zde znamená rozšíření činnosti v této oblasti,“ dodal Drtina.

Druhým bodem pozměňovacího návrhu bylo navýšení nákladů na svoz odpadu o částku 580 tisíc korun. Vedení města se totiž rozhodlo osvobodit od placení děti do 4 let věku a seniory starší 80 let a i pro toto rozhodnutí potřebovalo podporu. Tady už byla debata o něco ostřejší. Opozici vadilo, že neměla dostatek času na seznámení s materiálem. Návrh byl ale přijat.

„Přestože bych návrh velmi ráda podpořila, nesouhlasím s tím, jak byl předložen. Večer jste o něčem rozhodli a druhý den nám to dáváte na stůl. Jestli to takto chcete dělat pokaždé, tak to se mi nelíbí,“ argumentovala bývalá místostarostka Silvia Doušová (STAN a SNK).

Podle starosty Lukáše Seiferta (ODS) byli radní v časové tísni a potřebovali záměr urychleně zpracovat tak, aby mohl vejít v platnost hned v lednu. „Přijde mi vhodné zlepšit situaci mladých rodin a matek samoživitelek. Příští rok bude zřejmě ekonomicky nejtěžší. Řešila se do toho bohužel spousta dalších věcí,“ vysvětlil starosta s tím, že se situace v budoucnu nebude opakovat.

Náklady s pojené s osvobozením od placení za odpad u dětí a seniorů chce pak město dorovnat revizemi stávajících smluv a také například snížením četnosti svozu směsného odpadu, protože ve městě funguje velmi dobře separace.