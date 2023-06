/FOTO/ Plány developerské společnosti Marlo postavit v Malíně čtyři třináctipatrové věžáky vyvolaly ostrou kritiku také z řad zastupitelů města. Ti jsou jednak přesvědčeni, že výškové budovy do Kutné Hory nepatří a navíc souhlasí s tím, že městská část není z hlediska občanské vybavenosti připravená na tak skokový nárůst obyvatel.

Na poli u nádraží v Malíně má vyrůst nová čtvrť se čtyřmi věžáky | Foto: Deník/Jana Adamová

Například zastupitel Ivo Šanc (STAN a SNK) na úterním zasedání kutnohorského zastupitelstva prohlásil, že považuje projekt za nešťastný jak z hlediska urbanistického a architektonického, tak i z pohledu kvality života ve městě. „Nechci hatit záměry investora, ale představa čtyř bytových domů s třinácti patry a pěti sty byty s chybějící zázemím a infrastrukturou se vymyká zdravému rozumu,“ uvedl Šanc s tím, že tak vysoké domy do Malína určitě nepatří. „Jestliže se objeví nápad, jak tomu lze zabránit, tak se o tom pojďme bavit, jak zastavit toto podle mého názoru zvěrstvo,“ dodal.

Také podle Richarda Nocara (SPD) jde o zásah, který naprosto nerespektuje historický ráz města. Připomněl, že v Kutné Hoře nikdy žádná výšková budova nestála. „Netýká se to jen samotné Kutné Hory, to je záměr, který se musí jasně komunikovat s občany nejen města, ale troufám si říct i okolních obcí,“ řekl zastupitel. Upozornil také na možné problémy se zastíněním okolních domů a zahrad vzhledem k tomu, že věžáky jsou situované na jih.

„Z těch reakcí vnímám, že to moc nechceme, takže pojďme s tím něco udělat,“ vyzval zastupitele Petr Geřábek (KH Změna)

Nedostatečná vybavenost

Projekt výstavby se čtyřmi věžáky se nelíbí ani obyvatelům Malína. Podle členů tamního osadního výboru naruší výškové budovy vesnický ráz městské čtvrti. Ta na ni navíc není ani připravená. Kromě jedné třídy mateřské školy tu není žádná občanská vybavenost. To ostatně potvrzuje i starosta města Lukáš Seifert (ODS). „Vznikne tu areál, kde je nedostačující občanská vybavenost pro stávajících 900 lidí, natož pro 1800. A není ani v dochozí vzdálenosti. Ten problém je tam výrazný,“ řekl starosta.

Tomáš Pokorný z advokátní kanceláře Frank Bold, která firmu Marlo zastupuje, nicméně na jednání zastupitelů řekl, že investor je ochotný přispět ke zlepšení občanské vybavenosti Malína. Na stole je například možnost výstavby nové mateřské školy, kterou by poté daroval městu.

Třináctipatrové věžáky v Malíně. Plány developera znepokojují občany i radnici

„V jakém rozsahu a v jaké podobě to bude, je ještě předmětem jednání s městem a mělo by to být obsahem smlouvy o spolupráci. Ty příspěvky samozřejmě mohou mít různou podobu,“ vysvětlil Pokorný a podotkl, že jednání o tom, co může projekt nakonec přinést lokalitě i městu, jsou teprve na začátku.

Projekt výstavby v Malíně by měl majitel developerské společnosti Martin Louda představit na dalším jednání zastupitelstva 12. září. Mezi tím budou mezi městem a firmou probíhat další jednání. V červenci se také zástupci města sejdou s Osadním výborem Malín, který chtějí informovat o záměru investora.