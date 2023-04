V Kutné Hoře má zůstat pošta jen na Masaryčce. Jenže se tu nedá zaparkovat

/FOTO, VIDEO/ Pobočka České pošty na Masarykově ulici, která by měla jako jediná ze čtyř ustát redukci jejich počtu v Kutné Hoře, má zásadní nedostatek. Je skoro nemožné u ní zaparkovat a to i pro ty, co tady bydlí. A jak se zdá problém nemá řešení. V okolí pošty totiž nejsou žádné plochy, kde by bylo možné další parkoviště postavit.

Parkování v Masarykově ulici a kolem | Video: Jana Adamová

Ze čtyř současných pošt je pobočka v Masarykově ulici tou, kterou státní podnik v rámci úspor nehodlá 1. července zavřít. Naopak pošty na Kaňku, v Husově ulici a v Sedlci budou od letních prázdnin zrušené. Jenže už teď je jasné, že pro dvacetitisícovou Kutnou Horu to nebude žádná výhra. Kromě toho, že budova má naprosto nevyhovující vzduchovou ventilaci a v letním horku se v ní nedá téměř dýchat, od pondělí do pátku je tu neustálý boj o parkovací místa. Starosta města Lukáš Seifert připomněl, že celková dopravní situace v okolí pošty je opravdu komplikovaná. „Nejsou tu parkovací místa ani pro místní, natož pro další lidi. Navíc tu dochází k situacím, kdy se tu řidiči otáčí, hledají místa a zajíždějí na zákazy zastavení u škol,“ shrnul starosta a dodal, že situace je o to nebezpečnější, protože jde o silnici první třídy. Oddílu Bobrů shořela táborová základna u Zruče. Do léta ji chtějí znovu postavit O tom, že zaparkovat poblíž pošty je opravdu oříšek, se Deník přesvědčil hned ve dvou dnech. V pondělí a ve čtvrtek. Zatímco v pondělí se po jednom kolečku přes Hloušku našlo volné místo před lékárnou U Zlatého Hada, ve čtvrtek, kdy navíc vydatně pršelo, zde bylo beznadějně plno. „Pokud to není nutné, je lepší sem autem vůbec nejezdit. Horší je to ve chvíli, kdy potřebujete poslat větší balík, jako já teď. Manžel na mě čeká v autě, nebylo kde zastavit,“ okomentovala situaci na místě mladá žena. Mimo jiné i proto chce vedení města s Českou poštou ještě jednat a to o zachování pobočky v Sedlci. Starosta nicméně uvedl, že hlavní problém není v počtu poboček jako takovém. „Kutná Hora měla vysoce nadstandardní počet poboček a já si dovedu představit jednu poštu pro město. Ale jen pokud bude schopná lidi kvalitně obsloužit,“ sdělil a současně zdůraznil, že v žádném případě nechce, aby se zhoršily podmínky služeb pošty zejména pro podnikatele a seniory. Chystá se schůzka pošty a města Česká pošta už dříve uvedla, že se jednání s městy a obcemi nebrání, ale pouze co se týče výměny jednotlivých provozoven. Stále tak platí, že bude zrušeno 300 poboček po celé republice a to bez náhrady. Na otázku, zda podnik bude investovat do těch poboček, které se nezruší a nejsou v ideálním stavu, tiskový mluvčí Ivo Vysoudil sdělil, že Česká pošta jednotlivé provozy průběžně rekonstruuje a že to není záležitost související s jejich rušením. „Samozřejmě se při výběru poboček, které mají projít rekonstrukcí dle plánu investic, přihlíží i k jejich stavu,“ řekl Vysoudil. Potvrdil také informaci, že Česká pošta oslovila vedení města s žádostí o termín schůzky. Ta by se měla uskutečnit v první polovině května.

