Podle průzkumu demografického vývoje, který před časem zveřejnil Středočeský kraj, by na Kutnohorsku s výhledem do roku 2050 nemělo obyvatel přibývat, ale ani ubývat. To by mohlo znamenat i stále stejnou potřebu města na místa ve školkách. Možná bude ale všechno jinak.

„Prognózy, které vycházely z očekávaného vývoje, se od něho začínají poměrně výrazně odchylovat,“ připomněl kutnohorský starosta Lukáš Seifert výrazný propad porodnosti v Česku. „Loňský rok byl poměrně překvapující a prognózy na ten letošní předpovídají další pokles. Pokud se potvrdí vývoj, který je zlomový zhruba od roku 2022, zřejmě budeme schopni kapacitně pokrýt všechny potřeby města i v případě snížení počtu dětí na třídu - pokud zajistíme dvě nové třídy, na jejichž přípravách pracujeme,“ vysvětlil starosta.

Město podle něho opouští myšlenku na vybudování velké kapacitní školky a přiklání se k variantě zajištění dvou nových tříd, které už jsou v pokročilé fázi příprav. „Cílem je nikoli zvýšit absolutní kapacitu dětí ve školkách, ale dosáhnout snížení počtu dětí na třídu, ideálně na 22 dětí na jednu třídu,“ řekl Seifert.

První z nových tříd by mohla vzniknout u jedné ze stávajících školek. „Znamenalo by to nižší náklady a provozně by bylo snazší vše zajistit,“ poznamenal starosta. Druhá by byla v Sedlci, v bývalé pobočce České pošty. „Studie už je hotová a bude se zadávat projektová dokumentace,“ potvrdil.

Před časem se objevila také myšlenka možného projektu nové školky v oblasti Sokoláku na Žižkově. „Momentálně to nevidím jako reálné. Dávalo by to smysl teprve tehdy, pokud by vyplynulo, že budeme muset některé stávající budovy opustit,“ dodal starosta s tím, že navíc tuto alternativu zatím blokuje nedokončená změna územního plánu, který tam výstavbu školky nedovoluje.