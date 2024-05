Jak Deníku potvrdil kutnohorský starosta Lukáš Seifert, firma, která uspěla v soutěži o zakázku, termín nedodržela. A radnice jí umožnila odklad realizace. Odstoupením od smlouvy by totiž získání informací, které mají vést k energetickým úsporám, jen oddálila. „Navíc vysoutěžená cena byla natolik nízká, že pokud by město chtělo od smlouvy ustoupit, dostalo by se na výrazně vyšší ceny,“ vysvětlil starosta.

Město ale podle něho v této oblasti už nějaké kroky podniká. „Například vytipováváme budovy, kde by bylo možné zajistit úspory, a současně zvažujeme využití EPC projektu,“ dodal Seifert. EPC projekt patří k cestám, jak dosáhnout snížení provozních nákladů se smlouvou zaručeným výsledkem, s předem stanovenými investicemi a jejich návratností i s úsporami.