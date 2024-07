Jaký je při výběrových řízeních vyhlašovaných městem zájem uchazečů? „Jsou výběrová řízení kam se přihlásí šest uchazečů, do jiných se naopak nepřihlásí nikdo,“ uvedl Suchánek a připomněl, že problematické je například obsazení pracovních míst na územním plánování nebo na sociálním odboru. Příčinou jsou podle něho specifické podmínky dané zákonem.

Benefity zaměstnanců Městského úřadu Kutná Hora:

● příspěvek na stravné 115 Kč/odpracovaný den

● příspěvek na penzijní spoření až 1 tisíc Kč/měsíc (v závislosti na tom, kolik si hradí zaměstnanec)

● pracovní výročí každých pět let 7 tisíc Kč

● životní jubilea - od 50 let každých pět let 7 tisíc Kč (50, 55, 60, 65…)

● odchod do důchodu – jednorázově 12 tisíc Kč

● 5 dní indispozičního volna – zaměstnanec pouze hlásí, že zůstává doma, například že je mu špatně

● 5 týdnů řádné dovolené

● příspěvek na ošatné 5 tisíc Kč/rok, matrikářky 13 tisíc/rok, pokud působí na svatbách

● očkování pro některé zaměstnance – žloutenka, klíšťová encefalitida

● půjčka ze sociálního fondu 5 tisíc Kč - v tíživé finanční situaci (příliš se nevyužívá)