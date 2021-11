V roce 2028 bude Česká republika společně s Francií hostit projekt Evropské hlavní město kultury. Kutná Hora mohla být společně s francouzským městem Remeš jedním z kandidátů. Ovšem zastupitelé se rozhodli, že tento projekt nepodpoří.

Radní Štěpán Drtina (Piráti) byl nakloněn tomu, aby Kutná Hora hostila v roce 2028 projekt Evropské hlavní město kultury. Většina zastupitelů města však tuto myšlenku odmítla. | Foto: archiv Štěpána Drtiny

Důvodem je především jeho finanční náročnost. Jen přípravy na podání přihlášky by vyšly na 1,5 milionu korun. Ale peníze nebyly jediným argumentem oponentů. Někteří namítali, že už za rok budou komunální volby, v roce 2026 pak další a že není rozumné budoucí vedení radnice zadlužit. Pokud by se totiž Kutná Hora Evropským městem kultury skutečně stala, vyšplhaly by se náklady zhruba na 100 milionů korun.