To by znamenalo, že veřejná hromadná doprava v Kutné Hoře by sice zůstala nadále integrovaná, město by na ni ale doplácelo více peněz. „Dopláceli bychom rozdíl na jízdenkách platných pro oblast Kutné Hory z kasy města,“ potvrdil Seifert.

Sankturinovský dům zůstává uzavřen, oprava se protáhne

Jak dodal, zdražování v tomto rozsahu může mít špatný vliv na trend poslední doby, kterým je nárůst počtu lidí, kteří hromadnou dopravu využívají. Samo město by bylo ochotné akceptovat zdražení maximálně o tři koruny, tedy o výši odpovídající inflaci. V takové situaci by jízdenka vyšla na 17 korun.

„Zdražuje se úplně všechno, ale na druhou stranu by pořád bylo logičtější podporovat menší provoz na silnicích. Městu v tomto případě fandím, byl by to správný krok, jak ještě více nezatěžovat lidi a dopravu,“ reagoval na otázku deníku cestující na zastávce.

Kutná Hora má schválený rozpočet na příští rok. Spolky dostanou víc peněz

Starosta dále uvedl, že se vedení města bude věnovat také možnosti oproštění od plateb seniorů nad sedmdesát let. „Je to vyjádření solidarity, ale náklady spojené s tímto krokem by přesáhly milion korun v situaci, kdy prostředků není dostatek,“ řekl.

V Kutné Hoře už tato výjimka platila, loni byla ale zrušena. Rozhodnutí o nastavení cen bude v Kutné Hoře tématem příštího měsíce.