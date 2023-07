/FOTO/ Rekonstrukce mostu přes Vrchlici mezi Kutnou Horou a Novými Dvory postoupila tento týden do další fáze. Pracovníci již dokončili betonáž mostovky a na dohled jsou tlakové zkoušky. Pokud vše půjde dobře, práce skončí v srpnu.

Betonování mostu u Nových Dvorů. | Foto: Twitter/ŘSD Středočeského kraje

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) na svém webu v úterý 4. července informovalo, že na rekonstruovaném mostě na silnici I/2 byla provedena betonáž mostovky. „Použili jsme na to celkem 200 kubíků betonové hmoty, kterou jsme zalili ocelové výztuže a dotvořili tak vrchní část celé mostní konstrukce,“ stojí ve vyjádření ŘSD se zdůrazněním, že jde o důležitý krok v celé stavbě.

„Doba zrání betonu je přibližně 28 dní, po kterých bude následovat tlaková zkouška jejímž smyslem je prokázat pevnost betonu. Poté dojde k postupnému sejmutí bednění vrchní části mostu. Mezi tím budeme pracovat na přípravě říms a na přechodových oblastech mezi samotným mostem a silnicí,“ píše se ve zprávě ŘSD.

Práce jsou naplánovány do letošního srpna a provádí je firma M-Silnice za 77,3 milionu korun bez DPH. Původní most byl ve špatném technickém stavu, proto v lednu došlo na jeho demolici, po které zůstaly pouze pilotové základy. Na nich ŘSD staví most zcela nový.

Řidiči místem na frekventované silnici zatím jezdí po mostním provizoriu jedním pruhem v každém směru. Maximální povolená rychlost je 20 kilometrů za hodinu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR připomíná, že práce jsou součástí modernizace úseku silnice I/2 na trase Malín – Nové Dvory, který je dlouhý 1,3 kilometru. „Stavba zahrnuje rekonstrukci asfaltového povrchu na průtahu Malínem, na větvích mimoúrovňové křižovatky s komunikací I/38, opravujeme odvodnění a dva mosty. Kromě toho přes říčku Vrchlici, máme v plánu opravit i přilehlý most nad I/38,“ uvádí ŘSD.