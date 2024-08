U rodinných domů se popelnice se směsným odpadem vyváží jen jednou za 14 dní, motivací má být lepší třídění. Jenže se ukazuje, že to může být zvláště v těchto horkých dnech pořádný problém. Dětské pleny či odřezky z masa tlející v popelnici tak dlouhou dobu nejsou ničím příjemnýM. A nejde přitom jen o nesnesitelný zápach. Lidé si stěžují, že je to nehygienické, že se kolem popelnic u jejich domů množí červi a další havěť.

O změně četnosti svozu odpadu alespoň v letním období ale město neuvažuje. „Oficiálně jsme zatím nepřijali žádnou stížnost na zápach z popelnic v horkých dnech nebo jiný požadavek na změnu četnosti svozu. Telefonických dotazů týkající se obavy ze zápachu z popelnic jsme řešili od ledna přibližně deset s tím, že jsme občanům doporučili opatření proti zápachu, například přesunout popelnici mimo přímé sluneční záření a popelnici nechat pootevřenou, aby odpad v nádobě nehnil, ale případně vysychal,“ uvedla vedoucí technického oddělení kutnohorského městského úřadu Kateřina Hladíková.

Lidé tak mají jedinou možnost: naložit odpadky do pytlů a odvést je na sběrný dvůr. „Odpadky už jsem v pytli odvážela několikrát. A nejsem jediná. Červi by nás tady doslova sežrali, o smradu nemluvě," uvedla Helena P. z Kutné Hory.

V některých italských městech, kde je velmi horko i několik měsíců v roce, přitom recept mají. Popelnice jsou menšího obejmu, vyváží se ale častěji, v létě i několikrát do týdne. Neznamená to, že lidé ale nemusí třídit, naopak. Pracovníci svozu odpadu dokonce kontrolují každou popelnici, a když v ní je, co být nemá, nevyvezou ji.

„Snažíme se přizpůsobit systému v České republice, takže zatím pracovníci svozu kontrolují, zda popelnice neobsahuje stavební nebo rostlinné odpady. V případě, že popelnici nevysypou, vloží majiteli lísteček s informací a důvodem nevykonaného svozu. Od svozové společnosti jsme nepřijali podnět k zajištění častějších svozů. Svoz směsného komunálního odpadu jednou za čtrnáct dní funguje téměř ve všech okolních obcích Kutné Hory a v ČR se k tomuto systému, díky novému zákonu o odpadech, přidávají i další města,“ doplnila Kateřina Hladíková.

Podle zjištění Deníku kupříkladu sousední Čáslav ale prozatím vyváží odpad od rodinných domů jedenkrát týdně.

„Začátkem roku 2025 bychom chtěli celý rok 2024 vyhodnotit a spíše by se uvažovalo o snížení poplatku než o změně četnosti svozu zpět na 1x týdně. Změna systému může přijít i s povinným zálohováním PET a plechovek, ale na rozhodnutí vlády stále čekáme,“ uzavřela Hladíková.