Chrám sv. Barbory bude pro zájemce o víkendu otevřený s dobrovolným vstupným od 9 do 18 hodin. Kostel sv. Jakuba od 10 do 12.30 hodin a od 13 do 17 hodin. Kostel Matky Boží Na Náměti se otevře od 10 do 12.30 hodin a od 13 do 16 hodin. Ve stejném čase bude přístupný také kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Kaple Božího těla pak bude otevřena za dobrovolné vstupné od 9 do 18 hodin.

Také kostel sv. Jana Nepomuckého si budou zájemci moci prohlédnout. Spolu se Spolkovým domem bude otevřený zdarma od 10 do 18 hodin.

Nahlédnout bude možné i do Kamenné kašny. V sobotu i v neděli je sraz zájemců o prohlídku jejího vnitřního prostoru v 11 a 14 hodin ve Spolkovém domě.

Na Hrádek bude po oba víkendové dny symbolické vstupné jedna koruna na jeden okruh a otevřeno od 9 do 18 hodin. Také další dva objekty Českého muzea stříbra budou otevřené. Kamenný dům od 9 do 18 hodin, Tylův dům od 10 do 16 hodin.

Dny evropského dědictví oslaví také Galerie Středočeského kraje (GASK) v jezuitské koleji. Za korunu bude o víkendu přístupná od 10 do 18 hodin.

Obrazem: Ve Spolkovém domě v Kutné Hoře vystavuje výtvarník Andrej Neméth

Dačického dům bude mít poloviční vstupné, to jest dospělí za 65 korun, děti za 30 korun. Otevřeno bude od 10 do 18 hodin.

Vlašský dvůr bude vybírat snížené vstupné 10 korun a otevře se od 9 do 18 hodin. Muzeum kutnohorských pověstí, duchů a strašidel zájemci navštíví za snížené vstupné 50 korun taktéž od 9 do 18 hodin.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci a kostel Všech svatých s kostnicí budou otevřeny po oba dva dny za zvýhodněné vstupné.

Pouze v sobotu pak bude možné se podívat za dobrovolné vstupné do kostela Nejsvětější Trojice a do kláštera řádu sv. Voršily. Kostel bude otevřen od 9 do 12 hodin a klášter od 10 do 17 hodin. Taktéž jen v sobotu za dobrovolné vstupné budou od 10 do 16 hodin otevřené kostely sv. Vavřince na Kaňku, sv. Štěpána v Malíně a kostel sv. Vavřince.

Také v okolí Kutné Hory se otevřou památky. Zavítat bude možné třeba do románského kostela sv. Jakuba v Jakubu. V sobotu i v neděli bude přístupný za dobrovolné vstupné od 10 do 16 hodin. Otevřený bude rovněž kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě – a to od 13 do 16 hodin.

Obrazem: Synagogou v Čáslavi zněla jidiš hudba

V Čáslavi bude za dobrovolné vstupné po oba víkendové dny od 10 do 16 hodin otevřená synagoga. Navštívit bude možné i kostel sv. Bonifáce v nedalekých Lochách – a to od 10 do 16 hodin.

Dny evropského dědictví tradičně provází doprovodný program a ani letošní ročník není výjimkou. Například v podkroví katedrály v Sedlci jsou k vidění obrazy Kristýny Nejedlé Bujárkové. V kostele sv. Jana Nepomuckého je výstava akademické malířky „Jitka Jelínková ještě pořád s námi.“

Vlašský dvůr nabídne možnost ražby pražských grošů. České muzeum stříbra pak nevynechá tradiční trh před Hrádkem a rovněž nabídne komentované prohlídky svých výstav. Kdo by se chtěl projít městem a dozvědět se o něm více, může se pak v sobotu i v neděli zúčastnit prohlídek Historkovné s kostýmovaným průvodcem. Sraz zájemců bude vždy v 10, 13 a 16 hodin na nádvoří Vlašského dvora.

I čáslavská synagoga chystá komentované prohlídky. Odehrají se každých třicet minut a návštěvníkům přiblíží nově opravené prostory synagogy. Připravená je také výstava Dějiny Židů v Čáslavi a na Kutnohorsku, kde se příchozí seznámí s historií, tradicemi, osobnostmi a památkami místní židovské komunity. Nebude chybět ani 3D model synagogy v Čáslavi.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.