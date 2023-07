/FOTO/ Pivovar v Kutné Hoře bude zřejmě hledat nového majitele. Vlastníkovi, kterým je kroměřížská společnost ROSA market, by tento krok mohl výrazně pomoci při řešení finančních těžkostí, které vedly k insolvenčnímu řízení. Plyne to z insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení reorganizace.

Měšťanský pivovar v Kutné Hoře. | Foto: Deník/Michal Bílek

Na zveřejnění insolvenčního návrhu brněnským krajským soudem, který v souvislosti s úpadkem společnosti vede insolvenční řízení, upozornil server Seznam zprávy.

Společnost ROSA market insolvenční návrh nyní spojuje se jmény Miloň Miller z Prahy jakožto jednatele (současně je to konečný vlastník firmy Market Zone, která ve věci také figuruje) a David Doubrava z Kroměřížska v roli prokuristy. V souvislosti s jejím krachem se dosud hovořilo zejména o osudech sítě prodejen se smíšeným zbožím s převahou potravin pod názvem ENAPO.

Ta podle webových stránek značky zaměstnává přes tisíc lidí a zahrnuje 333 prodejen. Z nich je 129 vlastních a ostatním franšízy. Součástí zásobovacích struktur jsou také dva velkoobchodní sklady. Již bylo zmíněno, že ve věci se vyskytuje také Market Zone. To je koncern, pod který ROSA market provozující síť ENAPO spadá. Ovládající osobou je stejnojmenná firma z Prahy: loni v květnu vzniklá společnost s ručením omezeným Market Zone; se základním kapitálem 1000 Kč. Ta se loni v červnu stala jediným společníkem firmy ROSA market.

Firma si stěžuje na dopady covidu

Finanční potíže spojuje insolvenční návrh s dopady covidu, kdy starší ženy, jež prý mezi nakupujícími převažují, měnily své chování: začaly dávat přednost prostornějším supermarketům s předpokládaným menším rizikem šíření koronavirové nákazy. Odliv zákaznic do prostředí, které považovaly za bezpečnější, prý výrazně poznamenal tržby, a tedy došlo k poklesu prodejů i příjmů. Roušky, respirátory a dezinfekce navíc znamenaly citelné výdaje. Insolvenční návrh ale také zmiňuje mimo jiné skokový nárůst cen energií, inflaci s nutností zvyšovat mzdy zaměstnancům či přístup pojišťoven, stejně jako ztrátu výhod spojených s odběrem zboží ve velkých objemech nebo úbytek inzerce v reklamních letácích.

Zdroj: Richard Karban

Z Rockového vítání léta v Měšťanském pivovaru Kutná Hora

Nepomohla ani opatření v podobě zlevnění zboží výrazným snížením marží, ani další jednání. Mimo jiné s akciovou společností Alpha Retail z pražských Nuslí, která odkoupila velkoobchodní sklad v Kroměříži i se sídlem společnosti ROSA market. Jednalo se také o obchodním převodu dceřiné firmy PRAMEN CZ pod společnost FLOSMAN. Jednání se vedla i s investičním fondem Oriens (ať už ve vazbě na zamýšlenou transakci s firmou FLOSMAN, tak samostatně).

Výše dluhu vůči několika stovkám věřitelů se nicméně celkově vyšplhala na 430 milionů korun. Účetní závěrka za předloňský rok hovoří o ztrátě 275 milionů korun, předběžné údaje zmiňují prodělek 120 milionů. Společnost je tedy předlužená.

Případný prodej nebude snadný

Co tohle vše má společné s kutnohorským pivovarem? Zmírnit finanční těžkosti natolik, že závazky bude možné věřitelům uhradit, by mohl prodej části majetku v podobě Pivovarů Koruny české, jež vedle Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře zahrnují ještě Zámecký pivovar v Břeclavi. Podle očekávání by za ně skutečně bylo možné získat částku v řádu stovek milionů. I když by se prodej neobešel bez komplikací.

V rámci majetku společnosti ROSA market jsou jejich areály vedeny samostatně, zatímco jejich zařízení, tedy technologické vybavení pro vaření piva, patří jiné součásti společnosti: dceřiné firmě SMART transport Kroměříž (navíc s částečnou vazbou na pražskou společnost ČSOB leasing). Ta již také samostatně čelí úpadku, přičemž již schválený insolvenční plán původně počítal s prodejem technologie v Kutné Hoře konkrétnímu zájemci. Ten však od transakce nakonec ustoupil. Firma Pivovary Koruny české, stoprocentně vlastněná společností ROSA market, zase drží ochranné známky a také – zjednodušeně řešeno – receptury: podrobnosti k technologickým postupům výroby piva a limonád.

Velké převraty nejsou neznámé

Historie kutnohorského pivovarnictví je spojována už se středověkým rozmachem dolování stříbra v královském městě. K ranému novověku – konkrétně roku 1573 – je uváděn měšťanský pivovar. Po mnoha peripetiích přišla éra novodobého pivovarnictví, spojovaná s nadnárodní pivovarnickou skupinou Heineken. Ta se však rozhodla výrobu v Kutné Hoře ukončit a v roce 2010 pivovar uzavřela. Pivovary koruny české areál převzaly v roce 2016 a po rozsáhlé rekonstrukci zde obnovily provoz následujícího roku.

Sbor absolventů univerzity Yale zazpívá v Barboře pro kutnohorskou charitu

Prodej kutnohorského pivovaru se chystal už loni. Dokonce již byly podepsány smlouvy s částkou převyšující v souhrnu 114 milionů korun. Podle údajů v insolvenčním návrhu tehdejší vlastník společnosti ROSA market Radek Horák přivedl uchazeče o koupi na jaře 2022. Šlo o stejného zájemce, který měl kupovat technologii od SMART transport. Jednání nakonec skončila neúspěchem až letos 30. ledna.

Insolvenční návrh osvětluje i to, proč z transakce sešlo: sjednanou částku kupující do advokátní úschovy neuhradil a na jeho straně se objevovaly průtahy. Následně se potýkal s vážnými zdravotními problémy a od obchodu ustoupil.