Podle starosty města Lukáše Seiferta má nyní následovat vyhlášení nové soutěže. Záměr by to příliš brzdit nemělo, zatím ale není jasné, kdy bude moci stavba začít.

Jaký byl důvod zrušení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu a koupaliště Klimeška?

Jedna ze společností, která se ale o projektové práce neucházela, účelově podala podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

A jaké byly závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)?

Poněkud nestandardní. Město například požadovalo praxi autorizovaného statika v rozsahu osm let, což nám přijde odpovídající, ne tak ÚOHS. Dále byly kritizovány naše požadavky ohledně referencí společnosti na projekční práce vnitřního bazénu i venkovní plovárny. Tedy to, co je předmětem samotné zakázky, bylo ze strany úřadu rozporováno.

Co to nyní znamená pro město? Stanoví nová kritéria?

Město zmírní, v podstatě vymaže původně stanovená kritéria a zůstanou jen minimální podmínky. Tak ovšem nebudeme schopni garantovat, že vítězná firma bude mít dostatečnou zkušenost, praxi a reference.

Kdy a s jakými podmínkami bude vyhlášeno nové výběrové řízení?

Výběrové řízení bude vypsáno neprodleně s velmi omezenými požadavky na praxi a reference. Výklad ÚOHS je v tomto specifický a zvláštní, protože je v rozporu s Nejvyšším kontrolním úřadem, který naopak požaduje, aby města soutěžila opravdu kvalitně a za podmínek, které zajistí kvalitu projekčních prací. Nyní doufáme, že se do soutěže přihlásí a vyhrají podobně kvalitní firmy. Máme obavy, aby to nebyly společnosti, které stojí na dvou osobách.

Bude mít toto zdržení nějaký zásadní dopad na záměr?

Zdržení na vlastní realizaci bude minimální.

Kolik by vše mělo stát?

Odhady nákladů se pohybují mezi 220 až 300 miliony korun.

Rýsuje už se nějaká možnost ucházet se po zpracování projektu o dotaci na stavbu?

Ano, rýsuje se, vše je v jednání.

Je alespoň hrubý odhad, kdy by se lidé v nových bazénech mohli vykoupat?

Součástí žádosti o dotaci je hotová projektová dokumentace alespoň ke stavebnímu povolení. Odhadnout, kdy se tam budou moci lidé vykoupat, tak momentálně nelze. Cílem města bude co možná nejrychlejší realizace, jakmile se nám podaří zajistit finanční prostředky.