„Podle srážkoměrné stanice, kterou má Povodí Labe na přehradě na Vrchlici, spadlo za včerejšek hezkých 25 litrů na každý metr čtvereční,“ vyčetla druhý den z přehledu měření Eva Kohoutová.

Letošní proměnlivé počasí rozmarného léta však zřejmě stále nekončí. Následující dny by na Kutnohorsku mělo být na obloze převážně vidět slunce, ve středu mají teploty vystoupat k 30 stupňům Celsia.

Mírné ochlazení a přeháňka by se mohly podle stávající předpovědi objevit ve čtvrtek 8. srpna, nicméně druhá polovina týdne by se měla nést ve znamení tropických teplot. V neděli má teploměr ukázat až 30 stupňů Celsia a ideální bude tedy víkendový pobyt u vody. A to samé pak ještě v pondělí 12. srpna před další možnou večerní průtrží mračen.

