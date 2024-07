Irena Blahníková dnes 14:00

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ještě letos má trh vtrhnout očekávaná hra Kingdom Come: Deliverance II. Druhý díl příběhu Jindřicha ze Skalice se má odehrávat převážně v Kutné Hoře. Radnice počítá s tím, že herní hit by mohl zvednou zájem turistů o návštěvu města a připravuje se na to.