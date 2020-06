Problematice, jak se stát chytrým městem za použití takzvaných Smart City technologií, se aktuálně věnuje Kutná Hora. Zastupitelé si nechali zpracovat analýzu. Ta dává několik doporučení v devíti oblastech, kterým by se měla Kutná Hora zabývat. Jak ale uvedl kutnohorský místostarosta Vít Šnajdr, tento proces může být na deset až patnáct let.

Řídící centrum systému smart city. Ilustrační foto. | Foto: Antonín Schejbal

Jistou novinkou v tomto ohledu je i najít koordinátora Smart City řešení. „Po zpracování analýz IT komisí vyplynulo několik opatření, které by měly následovat, pokud chceme tyto technologie zavádět. Zásadním opatřením bude najít koordinátora, který by všechny projekty posouval dopředu,“ uvedl kutnohorský místostarosta.