Provoz ordinace obnoven. I to stojí na ceduli vedle ordinace zubní lékařky Magdaleny Š. Ta znovu ošetřuje pacienty na poliklinice v Kutné Hoře, která funguje v rámci nemocnice. Jak jsme se v pondělí 8. ledna dopoledne přesvědčili, o pacienty rozhodně nemá nouzi. Ti ji chválí za její milý přístup a jsou rádi, že znovu mají někoho, kdo bude o jejich chrup pečovat.

Probíhající soudní proces, v němž je zubařka obviněna z vraždy svého partnera a místního léčitele, je nechává klidnými.

Práce si vážím

V pondělí dopoledne byla lékařka v ordinaci sama, bez zdravotní sestry. Chtěli jsme se jí zeptat na to, jestli ji obnovený zájem pacientů o její služby těší a věří, že ordinace zůstane otevřená i po vynesení rozsudku v její kauze. „Já si moc vážím toho, že zase mohu pracovat. Víc vám ale říci nemohu. Jsme domluveni s obhájcem, že do konce případu se nebudu k ničemu vyjadřovat,“ řekla Deníku zubařka.

Mluvit nechtěla ani o podpoře na sociální síti či provozu samotné ordinace. „Až to všechno skončí, moc ráda si s vámi popovídám. Zatím to ale bohužel nejde,“ doplnila zubařka ve dveřích své ordinace.

Proč bychom se měli bát?

Tu má zubařka ve druhém patře kutnohorské polikliniky. Podle informativní cedule vedle dveří provozuje praxi v pondělí, středu a pátek vždy od 7.30 do 11.30 hodin. Pacienty žádá, aby jí kontaktovali výlučně mailem, který je na papíře také uveden. Na rozdíl třeba od telefonního čísla.

Chodbu před ordinací má společnou s protějším zubařem. V pondělí před 11. dopoledne většina pacientů čekajících na ošetření směřovala právě k obviněné zubařce. Celkem jsme jich napočítali osm.

Na ošetření čekal i pár starších lidí. „Naše zubařka odešla loni v létě do důchodu a my jsme nemohli žádného jiného zubaře sehnat,“ vysvětluje paní, jak se ocitla právě v této čekárně. „A já do žádné Prahy rozhodně k zubaři jezdit nebudu,“ doplňuje jí její partner. K mladé zubařce ještě před událostí, z níž je obviněna, chodili jejich syn a snacha. Od nich na ni měli dobré reference, a proto se na ni obrátili. „Objednali jsme se mailem. Ale co jsem slyšela, už má plno a další pacienty také nepřibírá,“ říká starší žena.

Na otázku, zda kvůli kauze obvinění zubařky nemají obavy k ní chodit, se oba srdečně zasmáli. „Ne, to vůbec. Proč bychom je měli mít?“ opáčí žena.

Nechceme ji soudit

Podobně reagují i další klienti. V čekárně sedí maminka se třemi dětmi v rozmezí odhadem mezi pěti a jedenácti lety. Kvůli hlídání je tu i babička, která jediná dnes na ošetření nepůjde. Obě dospělé ženy však nevidí nic špatného na tom, že zubařka i přes svoji kauzu zase otevřela zubní praxi.

„Chodili jsme k ní i dříve a máme s ní dobré zkušenosti. Na rozdíl od jiného zubaře, u nějž jsme byli nedávno na pohotovosti. Je příjemná a milá,“ říká maminka. Když pak vychází z ordinace malá dcera, její slova jen potvrzuje. „Paní doktorka mi řekla, že mám krásné zoubky a taky krásné copánky. Byla na mě hodná,“ říká světlovlasá holčička.

Babička by si přála, aby ordinace této zubařky zůstala otevřená natrvalo. O kauze zubařky se zmíní jen letmo. „Bůhví, jak to bylo. Nechceme ji soudit. Já jí přeju, aby jí to všechno dobře dopadlo,“ říká babička a sleduje malé vnuky hrající hru na telefonu.