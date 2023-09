„Je to všude," tvrdí jedna z přispěvatelek na sociálních sítích. Nejen na autech, ale i na parapetech domů, vypínačích nebo na zalenině na záhoncích. A navíc to není zdaleka poprvé, kdy si toho lidé všimli. „Na Karlově je bordel na autech několik týdnů zpět. Nejde o jednorázovou záležitost,“ napsal obyvatel Karlova. „Teď se to děje nejvíc. Moje bílé auto bylo fakt poseté černým popelem. Kolega si dělal srandu, že to vypadá jako by tu hořel táborák,“ popsal Deníku svoji zkušenost Adrián Árendáš ze sídliště Hlouška.