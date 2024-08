„Diváci tak budou moci v úterý 20. srpna od 19 hodin na oblíbeného herce zavzpomínat a připomenout si ho jako sedmnáctiletého Tomáše Boučka, který pracuje v hřebčíně a je vášnivým čtenářem románů z divokého západu,“ uvedla k speciální projekci v srpnovém programu kina Modrý kříž ředitelka kutnohorského Tylova divadla Veronika Lebedová.

„Mám-li vzpomenout na film Smrt v sedle, musím především vzpomenout na režiséra Jindru Poláka, kterému snad do smrti budu vděčný za to, že mě svěřil roli Tomáše. Ten film se stal kultovní záležitostí několika generací, přilákal k jezdeckému sportu spoustu mladých lidí a dodnes se vysílá po různých televizích a dodnes má své vděčné diváky,“ už dříve uvedl představitel hlavní role v jednom z rozhovorů.

Herec, dabér, kutnohorský rodák a od roku 2015 čestný občan města Rudolf Jelínek odešel klidně ve spánku v sobotu 10. srpna 2024 ve věku 89 let v českolipské nemocnici. Kdo by se s ním chtěl naposledy rozloučit, bude mít možnost v úterý 20. srpna od 10 do 11 hodin v rámci veřejného pietního setkání v obřadní síni krematoria v pražském Motole.