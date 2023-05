/FOTO/ V nově zrekonstruované budově Centra Přístav Oblastní charity Kutná Hora v ulici Jiřího z Poděbrad se v pondělí 15. května otevře re-use centrum. Zaměřené bude výhradně na knihy. Jednu knížku libovolného žánru i stáří tu zájemci pořídí za pouhých deset korun.

Kutnohorská charita otevře Re-use centrum s knihami. | Foto: Deník/Jana Adamová

Otevřeno bude zatím jeden den v týdnu, a sice v pondělí od 10 do 16 hodin. Vedoucí centra Markéta Machanová nicméně nevylučuje, že se provozní doba nerozšíří. „Uvidíme jaký bude zájem. Každopádně jsme ještě ani oficiálně neotevřeli a už jsme prodali 280 knih našim klientům, zaměstnancům a jejich známým,“ uvedla Machanová a doplnila, že knižní re-use centrum je navíc pracovní příležitostí pro klienty kutnohorské charity. Když někdo knihy přiveze, oni je třídí, popisují a rovnají do regálu.

Knihy do centra Přístav může věnovat kdokoli, pokud by ale šlo o větší množství, je třeba to konzultovat se zaměstnanci, protože tu chybí skladovací prostory. „Také si vyhrazujeme právo některé tituly odmítnout, aby se nestalo, že tu budeme mít šestkrát Jiráskovo Temno,“ vysvětlila Machanová a dodala, že by ještě v budoucnu chtěla před budovou centra otevřít knižní budku.