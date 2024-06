„Je v ní však zahrnuta časová pojistka pro případ, že by se práce nečekaně zkomplikovaly. Jedná se o postup, který vyžaduje legislativa,“ vysvětlila mluvčí města Jana Adamová s tím, že k ukončení kompletní rekonstrukce Roháčovy ulice by mohlo dojít podle smlouvy o dílo fakticky do pondělí 24. června.

Rekonstrukce zahrnuje výměnu asfaltu za kamennou dlažbu a modernizaci veřejného osvětlení včetně položení chrániček. Zakázku za zhruba 6,7 milionu korun získaly technické služby města.

Obousměrná objízdná trasa v délce 700 metrů vede po místních komunikacích Tylova, Jungmannovo náměstí, U Jelena, Městské sady, Za Octárnou, Zahradní, Novomlýnská a Jánské náměstí.