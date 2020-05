Tam totiž zastupitel za ODS Tomáš Havlíček navrhl, aby město představilo do konce letošního roku koncepci mobilní aplikace. Návrh ale nakonec neprošel. 13 zastupitelů se hlasování zdrželo, deset bylo pro, dva proti.

Jak uvedl Tomáš Havlíček na zasedání, město sice má aplikaci mobilního rozhlasu, ale jeho funkce označil za omezenější. „Funkcí může mít daleko více, například platit poplatky za psa i svoz odpadů a klidně další agendu,“ řekl.

Podle něj počet elektronických úkonů bude narůstat, vzhledem k zákonu o právu na digitální službu. „Kutná Hora se v hodnocení Smart City umístila hodně vzadu v pelotonu, měli bychom s tím v tomto volebním období něco udělat,“ uvedl.

S jeho myšlenkou úplně nesouhlasil místostarosta Vít Šnajdr za Piráty. Ten řekl, že podle jeho přesvědčení by se nemělo postupovat tímto způsobem. „Kdyby nezasáhla koronakrize, zastupitelům by byla představena analýza připravenosti města na Smart City. Ta se zabývá devíti oblastmi, aplikace je sice hezká, ale je to poslední kámen v pyramidě,“ přiblížil.

Souhlasí ale s myšlenkou, že se město musí posunout v této oblasti. „Jakmile nám to umožní situace, sezveme zastupitele, seznámíme je s tím, co nám říká analýza a jaké kroky nám doporučuje,“ dodal Vít Šnajdr.