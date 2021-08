Kutná Hora se dočká skateparku. Hotový by měl být do konce roku 2022

Město Kutná Hora se dočká nového skateparku. Vznikne v areálu sportovní haly Klimeška ve směru k Pobřežní ulici. Uzavření smlouvy na jeho vybudování schválili v uplynulém týdnu městští radní. „Novostavba skateparku vyjde zhruba na 7,6 milionu korun, stavět by se mělo začít ještě letos, hotovo by pak mohlo být do konce příštího roku,“ uvedl starosta Josef Viktora (ANO).

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Nové sportoviště má být součástí uceleného areálu na Klimešce, kde je k dispozici nejenom hala, ale také zimní stadion, plavecký bazén či volejbalové hřiště. Oproti stávajícím sportovištím má být ale tento areál přístupný veřejnosti bez omezení, s možností užívání všech jeho částí bez specifikace věkových skupin. Projekt, který má na starosti firma Fiveramps, počítá i s tím, že kolem skateparku vzniknou chodníky. Ve směru k Čáslavské ulici by pak měl být umístěný pumtrack, tedy uzavřený okruh tvořený vlnami a klopenými zatáčkami. Oba prostory umožní využití pro milovníky skatů, bmx, koloběžek či inlinů. Před halou v Čáslavské ulici by pak mělo být vysázeno 36 stromů. Skateboarding jako sport získává v posledních letech opět na oblibě. Jeho zástupci byli dokonce letos poprvé na letní olympiádě v Tokiu.