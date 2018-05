Kutná Hora se zapojí do projektu Bezpečné město

Kutná Hora – Město Kutná Hora se jako další město na Kutnohorsku zapojí do projektu Bezpečné město, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství Středočeského kraje Policie ČR. Informoval o tom místostarosta Kutné Hory Karel Koubský st.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

„Zapojení do projektu odsouhlasila městská rada. Finální realizace webové stránky by se mohla uskutečnit v průběhu krátkého časového horizontu,“ řekl Koubský s tím, že náklady na realizaci se pohybují v řádech deseti tisíců korun.

„Hlavní myšlenkou projektu je úzká spolupráce organizací státní správy, samosprávy, Integrovaného záchranného systému a neziskových organizací při řešení bezpečnostních problémů na území města Kutná Hora. Součástí je i otevřená komunikace s veřejností, předávání informací k aktuální bezpečnostní situaci včetně analýz, map kriminality a podobně,“ uvedla k projektu, který je ve Středočeském kraji postupně zaváděn od roku 2016 mluvčí policie Martina Fejfarová.

Do projektu už je zapojen i sousední Kolín, před rokem se k němu jako první na Kutnohorsku připojila také Čáslav, která do něj zahrnula celý region Čáslavska, tedy i obce a městyse.

Speciální webové stránky www.bezpecnecaslavsko.cz, na kterých se podílelo město Čáslav, Policie ČR, Městská policie Čáslav, HZS Čáslav, Mikroregion Čáslavsko, Letiště Čáslav a také Probační a mediační služba, může veřejnost navštěvovat od loňského dubna. Kromě rad pro občany mohou lidé na webu Bezpečné Čáslavsko nalézt například i mapu kriminality a nehodovosti.

Tyto mapy ukazují, kde v Čáslavi a okolí došlo k nejvíce krádežím, nebo přestupkům v dopravě. Lidé si mohou prostřednictvím webových stránek také prověřit majetek a zjistit tak, zda není předmětem pátrání. Rovněž lze na webu aktuálně sledovat mapu provozu v Čáslavi a okolí, nebo prostřednictvím formuláře nahlásit pálení.

Starosta Čáslav Jaromír Strnad projekt po roce fungování chválí a vidí ho jako smysluplný, i když přiznává, že lidem chvíli trvalo, než si na něj zvykli. „Vidím v něm určitě pozitivum, ale občanům nějaký čas trvalo, než se webovou stránku naučili navštěvovat a využívat ji,“ řekl Strnad. Kromě mapy kriminality a nehodovosti zde obyvatelé Čáslavska najdou i důležité kontakty, aktuality a užitečné odkazy.

Hlavním cílem projektu Bezpečné město je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení jejich pocitu bezpečí. Vznikl na základě dlouholetých zkušeností policie, z nichž vyplývá, že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty včetně veřejnosti. Projekt by jim měl vytvořit podmínky pro co nejužší a nejefektivnější vzájemnou spolupráci. Výsledkem by pak mělo být snížení kriminality v daném městě či obci, ale také účinnější nakládání s finančními a lidskými zdroji.

- Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje realizuje od roku projekt prevence kriminality „Bezpečné město (obec)“ od roku 2016

- v roce 2017 vznikly v rámci projektu webové stránky „ Bezpečný Středočeský kraj“

- cílem "středočeských" webových stránek je na jednom místě soustředit souhrnně informace k aktuální bezpečnostní situaci na území kraje včetně analýz a map a informací z oblasti krizového řízení a dopravního zpravodajství