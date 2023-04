/VIDEO, FOTOGALERIE/ Město Kutná Hora chce jednat s Českou poštou o zachování pobočky v Sedlci. Ta by měla být společně s poštami na Kaňku a v Husově ulici zrušená v rámci úspor, které státní podnik chystá od 1. července.

Pobočka České pošty v Kutné Hoře - Sedlec. | Video: Petr Procházka

Dvacetitisícové město tak má být podle závěrů České pošty odkázané na jedinou pobočku místo čtyř dosavadních, a to v Masarykově ulici. Jenže ta je v nevyhovujících prostorách a navíc se v jejím okolí téměř nedá zaparkovat.

„Tady je věčně boj o místo na parkování, neumím si představit, že sem budou jezdit ještě i lidé z Kaňku nebo z Malína, když už nebudou mít na výběr,“ uvedla místní obyvatelka.

Právě proto se vedení města rozhodlo, že bude s Českou poštou ještě jednat, pro Kaňk a Malín by totiž zachování sedlecké pošty bylo víc než strategické. „Ta pobočka má navíc vazbu i na největší kutnohorské sídliště Šipší,“ uvedl místostarosta města Josef Viktora s tím, že navíc funguje v prostorách, které patří městu.

Sedlecká pošta by ale v žádném případě neměla na seznamu kutnohorských pošt nahradit tu na Masaryčce. Obsloužit celé město by nezvládla, mimo jiné proto, že je menší. Jinými slovy Kutná Hora teď bojuje o to, aby měla pobočky dvě.

„Souhlasíme s tím, že Kutná Hora má velký počet pošt, čtyři pobočky úplně nedávají smysl. Ale tohle řešení bylo nešťastné a nám to způsobí určité problémy,“ řekl starosta Lukáš Seifert s tím, že nejvýrazněji to pocítí logicky senioři.

Dodal, že pokud se radnici nepodaří vyjednat pobočku v Sedlci očekává, že Česká pošta investuje do modernizace pobočky v Masarykově ulici.

Pobočka pošty Masarykova ulice, Hlouška:



pondělí – pátek: 8 - 18 hodin

sobota: 8 – 12 hodin

neděle: zavřeno



Nejvytíženější dny a časy: úterý 8 hodin, čtvrtek 8 - 9 hodin, pátek 11 hodin (čekací doba do 10 minut)



Parametry pobočky: bankomat, vyvolávací systém, bezbariérový přístup, možnost platby kartou



Pobočka pošty Zámecká ulice, Sedlec:



pondělí, středa: 11 – 12 hodin a 13 – 18 hodin

úterý, čtvrtek, pátek: 8 – 12 hodin a 13 – 15 hodin

sobota, neděle: zavřeno



Parametry pobočky: bezbariérový přístup, možnost platby kartou



Zdroj: Česká pošta