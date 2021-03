„Očkovat vakcínami proti covidu-19 začneme po Velikonocích v bývalé mateřské škole v Trebišovské ulici, kde nám město poskytlo prostory. Jakmile proběhne kolaudace nového kongresového centra v Galerii Středočeského kraje (GASK), přesune se očkovací centrum tam,“ uvedl ředitel Nemocnice Kutná Hora Petr Geřábek.

V bývalé mateřské škole by se denně mělo naočkovat 400 až 500 lidí, v kongresovém centru, které vzniklo z bývalých garáží, to bude až 600 lidí. Podle informací ze středočeské galerie budou prostory k dispozici od 1. května, pokud to kolaudační proces dovolí, tak možná i o týden dříve.

Místo mateřinky byl ve hře původně ještě Štábní dům v zahradách bývalé jezuitské koleje. Podle Petra Geřábka ale nesplňoval normy. „Objekt nemá výtah, čili bychom mohli očkovat jen v přízemí, což nevyhovuje ani kapacitně, ani hygienicky,“ vysvětlil Geřábek.

V Kutné Hoře se tak v současné době očkuje pouze v areálu nemocnice. V uplynulém týdnu tam vyočkovali 900 dávek vakcíny, tento týden by se jejich počet měl ještě zvýšit.

Očkovací centrum Oblastní nemocnice Kolín, pod kterou kutnohorská nemocnice spadá, naočkovalo už více než 10 tisíc lidí. Přes dva tisíce osob už má i druhou dávku vakcíny. Těmito čísly se kolínská nemocnice ke konci uplynulého týdne dostala na špičku v rámci kraje, co se počtu očkovaných týče.