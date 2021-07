Obytný komplex u sv. Anny. V Kutné Hoře by mělo vzniknout nové bydlení

/FOTOGALERIE/ Více jak deset let staré plány na výstavbu bytů a rodinných domů na pozemcích vedle nemocnice v Kouřimské ulici v Kutn Hoře začínají dostávat reálné obrysy. První etapa obytného souboru u Sv. Anny by se měla začít stavět už na podzim. Výstavbu má v rukou soukromý developer, město ale musí rozhodnout o tom, jak naloží s částí pozemku, který je v jeho vlastnictví a který by investor rád využil pro výstavbu parkoviště.

Území vedle kutnohorské nemocnice, kde by měl vzniknout obytný komplex Sv. Anny. | Foto: Deník/Hana Pilcová

„Nyní se řeší procesní stanoviska z hlediska úřadu. Parkovací stání mají vyrůst na pozemku města. Musíme se rozhodnout, zda pozemek prodáme, pronajmeme, či jak s ním jinak naložíme. Rozhodnutí bude na zastupitelích," uvedl místostarosta města Vít Šnajdr (Piráti). Od doby, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí, se změnily plány i investor. V původním rozhodnutí se počítalo s výstavbou zhruba 168 bytů, to se ale podle místostarosty Šnajdra nyní změní. Stavět by se mohlo začít na podzim. Projekt má dvě fáze. „V té první se počítá s výstavbou bytovek v horní části lokality, ve spodní části by měly vyrůst rodinné domy. Tam ale ještě není vydáno stavební rozhodnutí, takže to je spíše hudba budoucnosti," doplnila místostarostka Silvia Doušová (STAN-Šance pro Kutnou Horu). Počítá se s tím, že hlavní výjezd z nových bytovek bude do Kouřimské ulice a zároveň vznikne propojka do ulice U Lesa. Obytný soubor Sv. Anny se nachází vedle kutnohorské nemocnice a naproti bývalým kasárnám. V jejich areálu, který je v částečném vlastnictví Policie České republiky a Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, se od roku 2019 počítá s vybudováním školícího střediska za 100 milionů korun. Dosud se tak ale nestalo. Jde o prostory, které mnozí místní často kritizují právě proto, že zde nevzniklo bydlení podobně, jako tomu je v bývalých vojenských objektech v Čáslavi či v Kolíně. Kutná Hora přitom dlouhodobě nové byty postrádá. Tento nelichotivý trend se ale i navzdory pandemii daří zlepšovat. V Benešově ulici za bývalou čokoládovnou Lidka se právě staví bytový komplex Residence Kutná Hora, který v konečné fázi počítá se 146 novými byty. Klíče od 87 z nich by majitelé mohli převzít už na jaře 2023. Stavět se bude také místo bývalého Lekkerlandu. „To už je nyní jisté. Bývalý logistický park půjde dolů a bude se tam stavět," potvrdil Šnajdr. Zastupitelé kvůli tomu už na jaře schválili změnu územního plánu.